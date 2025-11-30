"Предстоит еще много работы": РФ будет играть центральную роль в любой сделке, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что воскресная встреча высокопоставленных представителей США и Украины во Флориде стала очень продуктивной, где был достигнут определенный прогресс. В то же время дипломат подчеркнул, что в любом соглашении о прекращении войны в Украине центральную роль будет играть Россия.

По результатам украино-американских переговоров во Флориде госсекретарь Марко Рубио сообщил, что работа над мирным планом продолжится, однако путь к договоренностям остается долгим и непростым. Об этом пишет Дженнифер Ханслер из CNN.

"Мы по-прежнему реалистично оцениваем сложность этой задачи, но… поскольку мы добились прогресса, я думаю, что здесь есть общее понимание того, что речь идет не только о прекращении войны, что очень важно. Мы хотим помочь Украине быть в безопасности всегда, чтобы она более не подвергалась нападению", — заявил Рубио.

По словам госсекретаря, переговорные команды работают одновременно в двух направлениях: над условиями возможного прекращения боевых действий и над более долгосрочными решениями, которые должны обеспечить Украине устойчивое развитие.

"И что не менее важно, мы стремимся, чтобы Украина вошла в эпоху настоящего процветания", — сказал Рубио в кратком заявлении после многочасовой встречи во Флориде.

Он отметил, что фундамент для этих договоренностей стороны начали закладывать еще на прошлой неделе в Женеве, а текущие переговоры стали продолжением этой работы.

"Сегодня мы снова продвинулись, но предстоит еще много работы", — добавил глава Госдепа.

Роль Москвы в достижении мира

Также госсекретарь отдельно подчеркнул, что Россия будет играть "центральную роль" в любом соглашении о прекращении войны.

"Это деликатный и сложный вопрос. Есть много подвижных частей, и очевидно, что здесь задействована еще одна сторона, которая должна быть частью уравнения", — отметил Рубио.

Он добавил, что дипломатическая активность США будет усиливаться на этой неделе: как ожидается, Уиткофф готовится отправиться в Москву для дальнейших контактов.

"Американские официальные лица в разной степени поддерживали контакты с российской стороной, и мы достаточно хорошо понимаем их точку зрения", — сказал глава Госдепа.

Ранее мы подробно писали о ходе переговоров украинской и американской делегаций во Флориде. Как сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров, переговорщики работают по четким директивам и приоритетам, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира для Украины.