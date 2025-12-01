Яке ключове питання мирного плану США домінувало у Флориді: деталі розмови тет-а-тет, — ЗМІ

Делегація України та Сполучених Штатів Америки зустрілись у приміщенні гольф-клубу Shell Bay у Маямі (штат Флорида). Хоч в останній версії мирного плану США та РФ містилось 19 пунктів, але переговори зосередились на єдиному питанні, яке стосувалось окупованих росіянами територій. При цьому після спільної розмови таємно поспілкувались двоє переговорників України та США.

В цілому переговори щодо мирного плану США та РФ тривали п'ять годин, розповіло медіа Axios. Спершу відбулась розмова у широкому форматі, у якій з боку Вашингтон брали участь троє основних посадовців — спецпредставник Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і радник Трампа і зять Джаред Кушнер. З боку Києва — четверо: радник з нацбезпеки Рустем Умєров, начштабу генерал. Андрій Гнатов, заступник начальника військової розвідки Вадим Скібіцький, заступник голови МЗС Сергій Кислиця. Далі зустріч звузили до формату "три на три". Основна тема переговорів — визнання територій, окупованих РФ протягом 11 років війни з Україною.

Медіа переповіло деталі мирних переговорів у Флориді зі слів неназваних українських та американських чиновників. Після годинного спілкування у широкому форматі перейшли до формату "три на три" та говорили про те, які територіальні пропозиції повезе Віткофф у Москву.

"Через годину [після розмови у] широкому форматі зустріч звузилася до трьох чиновників з кожного боку. Лінія територіального контролю — практично єдине питання, яке обговорювалося, за словами двох українських чиновників", — ідеться у статті.

Після розмови "три на три" відбулись переговори "тет-а-тет" — секретна нарада між Віткоффом та Умєров, написало Axios. Про зміст цієї розмови поки даних немає, але відомо, що після неї секретар РНБО мав телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Наступі кроки у переговорах — Віткофф приїде у Москву у понеділок 1 грудня та у вівторок 2 грудня зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним. Співрозмовники журналістів "висловили оптимізм" щодо підсумків зустрічі у Флориді, підсумувало медіа, нагадавши, що президент США Дональд Трамп планує зустрітись з Зеленським і Путіним лише після "закриття угоди".

Мирний план — що відомо

Зазначимо, 1 грудня The Wall Street Journal навело інші деталі переговорів у Флориді. З'ясувалось, що ще одне питання, крім відмови від територій, яке турбувало США, — це проведення виборів в Україні. Також зауважується, що так і не сформулювали гарантії безпеки США для українців і не ясно, як оформлять визнання територій, окупованих РФ.

Тим часом активізація переговорів почалась 20-21 листопада після "зливу" інформації про мирний план РФ та США з 28 пунктів. У проєкті плану ішлося про капітуляцію України в обміну на припинення вогню та "гарантії безпеки від США", які ніяк не прописувались. Після цього відбулась зустріч американців та українців у Женеві, під час якої план з 28 пунктів звузився до 19: які позиції видалили, офіційно не повідомляли.

