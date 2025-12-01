Зеленский завтра встретится с Уиткоффом в Ирландии перед его перед визитом к Путину

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, которому Белый дом делегировал полномочия по урегулированию российско-украинской войны, проводит новую встречу с представителями Украины во Флориде

В частности, он встречается с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым, главой украинской делегации, сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленные источники.

"Умеров и Уиткофф сейчас снова проводят встречу", — пишет агентство. По словам его собеседников, "все еще остаются вопросы" относительно мирного плана США.

Встреча происходит накануне визита Виткоффа в Москву, запланированного на 2 декабря, где он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Коммерсант", стороны намерены обсудить "украинское урегулирование".

В Кремле отмечали, что Вашингтон информирует Москву о согласовании пунктов плана, поэтому к моменту встречи в России будет актуальная информация. Детали российская сторона не раскрывает, объясняя эту позицию нежеланием вести переговоры в мегафонном режиме.

По данным AFP, президент Владимир Зеленский встретится с Умеровым и Виткоффом в Ирландии, куда последний планирует прилететь перед встречей в Кремле. Сегодня он созвонился с Зеленским и лидерами европейских стран.

Со своей стороны Зеленский подтвердил их предстоящую встречу.

"Только вместе с Эмманюэлем Макроном — также Кир Стармер был на связи — говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорилось больше деталей обсудить лично — команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", — написал он в соцсетях.

Напомним, 30 ноября в Майами состоялись переговоры США и Украины. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они прошли продуктивно, но "впереди еще много работы".

Трамп также заявил, что обсуждение отредактированного мирного плана "идет хорошо".

Хотя в последней версии мирного плана США и РФ содержалось 19 пунктов, но переговоры сосредоточились на единственном вопросе, который касался оккупированных россиянами территорий.

Еще один вопрос, кроме отказа от территорий, который беспокоил США, — это проведение выборов в Украине.

