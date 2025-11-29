Умеров едет на переговоры с Виткоффом: объявлен состав делегации Украины в США

Секретарь СНБО, бывший министр обороны Рустем Умеров возглавил украинскую делегацию на мирных переговорах в США после отставки руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В состав украинских переговорщиков входит также начальник ГУР Кирилл Буданов.

Имена Рустема Умерова и Кирилла Буданова указаны в указе президента Украины Владимира Зеленского относительно "Вопроса делегации Украины для участия в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира". Мирные переговоры с представителями США состоятся 30 ноября.

Согласно указу, главой делегации стал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В состав украинской переговорной группы также входят:

советник Кабинета президента Украины Офиса президента Украины Александр Бевз;

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов;

начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов;

председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко;

первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

заместитель председателя Службы безопасности Украины Александр Поклад;

заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

Президент Украины Владимир Зеленский в полдень 29 ноября сообщил в своем Telegram-канале, что украинская команда уже направляется в Соединенные Штаты для доработки результатов мирных переговоров в Женеве, которые состоялись 23 ноября.

"Ожидаю доклад нашей делегации по итогам работы, который состоится в это воскресенье. Украина работает ради достойного мира", — написал Зеленский.

Издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщало, что украинская делегация выехала в Штаты на переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и американским бизнесменом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Впоследствии Уиткофф и Кушнер должны встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналист The Economist Оливер Кэррол писал в сети Х, что генерал Кирилл Буданов, вероятно, направляется в США в составе украинской делегации.

В то же время источники "Украинской правды", приближенные к переговорной группе, утверждают, что глава ГУР Кирилл Буданов 28 ноября остался в Киеве, а разведку на переговорах в штатах будет представлять генерал-майор Вадим Скибицкий.

Переговоры с США: что известно

20-21 ноября медиа опубликовали "мирный план" США из 28 пунктов, в котором среди прочего говорилось о сокращении ВСУ, признании временно оккупированных территорий российскими, отмене санкций против РФ и отказе вступления Украины в НАТО.

В результате переговоров в Женеве мирный план Трампа сократили до 19 пунктов, по словам советника главы Офиса президента Александра Бевза, не оставив без внимания "ни одно замечание украинцев".

Спикер Кремля Дмитрий Песков 28 ноября заявил, что Россия получила мирный план, согласованный с украинской стороной, и его обсуждение состоится на следующей неделе.

Напомним, ранее делегацию Украины на мирных переговорах возглавлял тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который 28 ноября написал заявление об отставке на фоне обысков детективов НАБУ и САП в его квартире.