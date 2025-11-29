Умєров їде на переговори з Віткоффом: оголошено склад делегації України в США

Секретар РНБО, колишній міністр оборони Рустем Умєров очолив українську делегацію на мирних переговорах у США після відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака. До складу українських перемовників входить також начальник ГУР Кирило Буданов.

Імена Рустема Умєрова та Кирила Буданова зазначені в указі президента України Володимира Зеленського щодо "Питання делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру". Мирні переговори з представниками США відбудуться 30 листопада.

Згідно з указом, головою делегації став секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

До складу української переговорної групи також входять:

радник Кабінету президента України Офісу президента України Олександр Бевз;

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов;

начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов;

голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко;

перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад;

заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Президент України Володимир Зеленський опівдні 29 листопада повідомив у своєму Telegram-каналі, що українська команда вже прямує до Сполучених Штатів для доопрацювання результатів мирних переговорів у Женеві, що відбулися 23 листопада.

"Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру", — написав Зеленський.

Видання Bloomberg із посиланням на анонімні джерела повідомляла, що українська делегація виїхала до Штатів на переговори зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і американським бізнесменом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Згодом Віткофф і Кушнер мають зустрітися в Москві з президентом РФ Володимиром Путіним.

Журналіст The Economist Олівер Керрол писав у мережі Х, що генерал Кирило Буданов, ймовірно, направляється в США у складі української делегації.

Журналіст Олівер Керрол писав про участь Буданова в переговорах у США Фото: скриншот

Водночас джерела "Української правди", наближені до переговорної групи, стверджують, що голова ГУР Кирило Буданов 28 листопада лишився у Києві, а розвідку на перемовинах у штатах представлятиме генерал-майор Вадим Скібіцький.

Переговори зі США: що відомо

20-21 листопада медіа опублікували "мирний план" США з 28 пунктів, у якому серед іншого йшлося про скорочення ЗСУ, визнання тимчасово окупованих територій російськими, скасування санкцій проти РФ і відмову вступу України до НАТО.

В результаті переговорів у Женеві мирний план Трампа скоротили до 19 пунктів, за словами радника голови Офісу президента Олександра Бевза, не залишивши без уваги "жодне зауваження українців".

Речник Кремля Дмитро Пєсков 28 листопада заявив, що Росія отримала мирний план, узгоджений з українською стороною, і його обговорення відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, раніше делегацію України на мирних переговорах очолював тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який 28 листопада написав заяву про відставку на тлі обшуків детективів НАБУ і САП у його квартирі.