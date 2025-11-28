Росія отримала мирний план, узгоджений з Україною: його обговорять наступного тижня, — Пєсков

Сполучені Штати Америки передали до РФ пункти мирного плану, які були погоджені під час перемовин з українською делегацією на перемовинах в Женеві.

Їх планують обговорити вже наступного тижня. Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

При цьому він заявив, що на перемовинах нібито мають визначити, хто "визнає територіальні реалії між РФ та Україною".

У той же час Пєсков зазначив, що не хоче, щоб обговорення завершення відбувалося в публічному форматі.

Прессекретар Путіна вчергове вирішив підняти питання легітимності української влади. За його словами, Зеленський нібито має проблеми з легітимністю і небажанням проводити вибори, дотримуватися Конституції.

Окремо Пєсков прокоментував візит прем'єра Угорщини Віктора Орбана до РФ. За його словами, перемовини пройдуть після 12:00 за Києвом. Після них не планується спілкування з пресою.

Відео дня

Також речник Кремля повідомив, що у Росії передчасно повідомять про дату візиту представника США Стіва Віткоффа до Москви.

Нагадаємо, раніше Путін пообіцяв завершити війну, якщо ЗСУ підуть з неокупованих частин Донецької області. При цьому він заявив, що президент України Володимир Зеленський не має повноважень підписувати мирну угоду, тому Москва очікує, що це зробить Верховна Рада.

Крім того, Путін висловив готовність взяти за основу перемовин план, розроблений Стівом Віткоффом у координації з російськими чиновниками. План містить 28 пунктів, але його називають достатньо проросійським, і таким, що є фактично "капітуляцією України".

У той же час на українсько-американських перемовинах у Женеві вдалося скоротити план до 19 пунктів. При цьому жодне зауваження українців не залишилося без уваги.