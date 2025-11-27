Путін пообіцяв мир в обмін на Донбас і ненапад на Європу: перша реакція на план США (відео)

Президент РФ Володимир Путін пообіцяв завершити війну, якщо ЗСУ підуть з неокупованих частин Донецької області. Інакше він готовий воювати доти, поки не окупує цю частину українських земель. Очільник Кремля також уточнив, що президент України Володимир Зеленський не має повноважень підписувати мирну угоду, тому Москва очікує, що це зробить Верховна Рада.

Путін вперше відреагував на мирний план США та РФ і заявив, що готовий продовжити переговори. Фрагменти виступу очільника Кремля після конференції ОДКБ у Киргизстані опублікувало росЗМІ "РИА Новости". Зі слів політика, план поділять на чотири частини, а головним перемовником знов буде помічник президента РФ Володимира Мединський та представники МЗС. З'явиться також новий російський перемовник — помічник Путіна Юрій Ушаков. Ще одна теза очільника Кремля — він готовий дати тверду обіцянку Європі, що не нападатиме на європейські країни.

Путін висловився щодо мирного плану США, опублікований у західній пресі 20-21 листопада. З його слів, ішлося не про остаточний документ, а про список питань для обговорення. Крім того, президент РФ погодився, що пропозиції Білого дому можуть стати основою підсумкового документа. Також він уточнив, що у Москві дійсно очікують американську делегацію, яка може приїхати на наступному тижні.

Щодо можливості укладання мирної угоди з Україною, то Путін заявив, що президент Володимир Зеленський начебто "не має повноважень" для цього. Натомість це може зробити Верховна Рада, пролунало під час виступу на брифінгу в Киргизстані. Але поки що це "юридично не можливо", сказав Путін.

Російський президент висловився щодо ситуації на російсько-українській війні. На думку Путіна, Покровськ та Мирноград "повністю оточені", Вовчанську повністю окупований, а Куп'янську відбулись події, які він назвав "згортання фронту".

Ще одна тема виступу Путіна стосувалась США та скандалу з записами розмови спецпредставника Стіва Віткоффа з Ушаковим та Ушакова зі спецпредставником Кремля Кирилом Дмитрієвим. Російський президент спершу допустив, що це можуть бути фейки, а потім похвали Віткоффа за "захист позиції свого президента", яке відбувається без "сварок та плювання". Також Путін зауважив, що не рветься на засідання G7/G8, що не очікував санкцій на нафтові компанії і що готовий відповісти на тиск.

Мирний план США — деталі

Зазначимо, 20-21 листопада медіа опублікували мирний план США з вимогами капітуляції України. Серед вимог — Україна повинна відвести війська з неокупованої частини Донецької області, зменшити армію, відмовитись від вступу до НАТО та відновити вплив російської мови та церкви. Натомість РФ мала б пообіцяти, що не нападатиме на Європу та Україну. Крім того, Росія припинить вогонь, займе весь Донбас і платитиме за нього оренду. Пункти плану, які стосуються США, говорять про гарантії, які України може отримати за підсумками мирної угоди.

Нагадуємо, 27 листопада медіа The Guardian проаналізували, спецслужби якої країни могли "злити" пресі записи розмов Віткоффа, Ушакова та Дмитрієва щодо мирного плану США та РФ.