Хто "злив" переговори Віткоффа з Кремлем: підозрюють не лише ГУР, — Guardian

Агентство Bloomberg отримало аудіозапис топпосадовців з Вашингтона та Москви з надійного джерела, раз вирішило опублікувати розшифровку, пояснили аналітики. Водночас публікація не має автора і відсутні будь-які натяки на осіб, які надали секретні перехоплення. Росіяни зауважили, що розмови, ймовірно, велись через західні месенджери. Зламати такі месенджери може не кожна розвідслужба.

Один з фігурантів витоку телефонних розмов, помічник президента РФ Юрій Ушаков, частково підтвердив істинність записів, ідеться у статті британського медіа The Guardian. Крім того, він пояснив, що зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та спецпредставником РФ Кирилом Дмитрієвим контакти відбувались через месенджер WhatsApp. Аналітик The Guardian дослідив, спецслужби яких країн могли бути зацікавленими у компрометуванні фігурантів.

The Guardian озвучило чотири можливих першоджерела витоку телефонних розмов.

Перший варіант — це невідомі особи з РФ, які хотіли б скомпрометувати Віткоффа. Таку версію озвучив колишній начальник московського відділу ЦРУ Деніел Гоффман. Аналітик зауважив, що у Кремля наче немає очевидних причин для таких дій, оскільки представник Білого дому прихильно ставиться до пропозицій РФ. З іншого боку, це може бути наслідком "розколу у російській еліті". Як аргумент, згадується глава МЗС РФ Сергій Лавров, якого могли усунути від переговорів з американцями.

Другий варіант — українська розвідка. З одного боку, злам WhatsApp говорило б про надвисокі можливості спецслужб України. З другого боку, Україна була зацікавлена викрити Віткоффа, який виступав на боці Кремля, та могла хотіти показати "масштаби співпраці Кремля та Білого дому". Водночас у статті зауважується, що такі дії сумнівні, оскільки були б серйозні побоювання нової сварки з Вашингтоном.

Третій варіант — американська розвідка. The Guardian наголосило, що цей варіант — найімовірніший. Найперше згадали про те, що в арсеналі лише двох спецслужб США є можливості для перехоплення дзвінків, радіоелектронна розвідка, кіберрозвідка, доступ до різних пристроїв. Ідеться про Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) та Агентство національної безпеки (АНБ). Можлива причина витоку — незадоволеність певних осіб політикою, яку Білий дім проводить щодо України та РФ.

Четвертий варіант — європейські спецслужби, які були "нажахані проросійською позицією Віткоффа". Про спецслужбу якої країни ідеться, не вказано.

Водночас The Guardian звернуло увагу на те, що медіа отримало аудіозапис, а не просту розшифровку: такий крок небезпечний для особи, яка це зробила. Крім того, запис вели за допомогою спеціальновстановленої апаратури. Після викриття фігуранти зроблять все, щоб такого не повторилось, і тому закриються певні можливості для спецслужб.

"Зовсім не дивно, що будь-яка кількість агентств могла отримати цей запис, але надзвичайно дивно, що хтось міг його оприлюднити", — підсумував названий співрозмовник британського медіа.

Витік телефонної розмови — що відомо про скандал з Віткоффом і з мирним планом США

Зазначимо, 25 листопада агентство Bloomberg опублікувало розшифровки двох телефонних розмов — Ушакова та Віткоффа, Ушакова та Дмитрієва. У першій розмові Віткофф радив росіянам, як краще говорити з Трампом, щоб він дослухався до їхніх позицій. У другій росіяни обговорювали деталі "мирного плану" з вимогами капітуляції України.

Нагадуємо, 26 листопада Reuters встановило деталі перебігу подій — основні дати та події, які супроводжували контакти Віткоффа, Ушакова та Дмитрієва. Тим часом на порталі "Європейська правда" написали, що за публікацією записів може стояти глава ГУР Міноборони Кирило Буданов.