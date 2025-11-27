Злив розмови Віткоффа з Ушаковим: у США переконані, що "прослушку" влаштувало ГУР, — ЄП (відео)

У владних колах США вважають, що "прослушку" розмови посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим здійснили українські агенти.

Американці майже впевнені у тому, що за прослуховуванням скандальних телефонних переговорів між посадовцями США і Кремля стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Про це розповів редактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко під час етеру 26 листопада.

У розмові з редактором Юрієм Панченком вони звертають увагу на те, що самі переговори, яку "злили" у Bloomberg, фактично ніхто не спростовував. Водночас, як зазначив Сидоренко, американці майже переконані у тому, що за записом розмови стоїть Україна, хоча ця інформація наразі не фігурує у ЗМІ.

"Зараз, наскільки доводилося чути, в Америці, у владних колах, практично впевнені у тому, що цю розмову записало ГУР. Ну тобто, що це Україна", — розповів Сидоренко.

Відео дня

Він зазначає, що у США є певні підстави, щоб так вважати. Зокрема те, що для України запис розмови кремлівського посадовця Ушакова може бути вигідним.

"Це представник пріоритетного списку, кого би мали слухати у ГУР", — зазначив Сидоренко.

Водночас Панченко припускає, що прослуховування може стояти за США, оскільки у владних колах є кілька фракцій навколо Дональда Трампа: одна займає проросійську позицію, у той час як інша стоїть на боці України.

"Є фракція "Віткофф і Венс", які "за" дружбу з Росією, є опоненти, до яких часто відносять Рубіо", — зауважив він.

Сидоренко водночас звертає увагу на те, що є ознаки, які вказують на те, що за оприлюдненням розмови стоять не США.

"В американців система розвідувальної інформації побудована так, що вони не "зливають" розмову в принципі", — зауважив журналіст.

Варто зауважити, що наразі досі залишається невідомим, хто організував "прослушку" за Віткоффом та Ушаковим.

Прослуховування розмови Віткоффа та Ушакова: що відомо

25 листопада агентство Bloomberg опублікувало нібито розшифрування розмови Юрія Ушакова зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Матеріали вказують на те, що мирний план Трампа з 28 пунктів могли підготувати у Кремлі, а тоді передати до Вашингтона.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк 26 листопада відкинув звинувачення у тому, що за "зливом" може стояти українська сторона.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, як передали росЗМІ 26 листопада, закликав "не перебільшувати" злиту розмову Віткоффа та Ушакова.

Водночас Дональд Трамп, коментуючи факт "злиття" розмови, заявив, що Віткоффу "потрібно "продати" Україну".

Нагадаємо, 26 листопада воєнний експерт Іван Ступак в інтерв’ю для Фокусу розповів, хто може стояти за витоком розмов у ЗМІ.