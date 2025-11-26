"Злив" розмови Віткоффа з представниками РФ: Іван Ступак розкрив, хто ініціював "прослушку" (відео)

Воєнний експерт Іван Ступак в інтерв’ю для Фокусу прокоментував недавній витік розмов російських перемовників із Віткоффом та Дмитрієвим, а також поділився своєю оцінкою того, хто міг стояти за організацією прослуховування. Фахівець також окреслив можливі наслідки цих записів для мирних переговорів.

Зокрема, Ступак і ведуча Марія Скібінська в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу обговорили деталі опублікованих телефонних розмов Дмітрієва та Ушакова з Віткоффом. Як відомо, ці матеріали стали доступними через тиждень після презентації 28 пунктів мирного плану для України. На думку експерта, записи не лише демонструють сумнівні методи роботи Віткоффа, а й підтверджують, що мирний план готувався безпосередньо Росією, а не американською стороною.

Технічні аспекти прослуховування Ступак описав як надзвичайно сучасні та складні. За його словами, записи могли бути перехоплені як через телефонні дзвінки у шифрованому месенджері, так і шляхом встановлення спеціального обладнання у приміщенні, наприклад, у готельному номері. Окрім цього, сучасні технології дозволяють дистанційно впроваджувати шкідливе програмне забезпечення без участі користувача, що робить процес перехоплення вкрай ефективним.

Відео дня

Експерт виокремив три головні версії щодо організаторів витоку:

першою він назвав російські спецслужби , які могли поширити записи з метою зірвати переговори та підставити Віткоффа, свого "підконтрольного гравця" у політичній грі;

, які могли поширити записи з метою зірвати переговори та підставити Віткоффа, свого "підконтрольного гравця" у політичній грі; другою версією стали європейські спецслужби — Великобританія, Франція, Німеччина — які мають відповідні технічні можливості;

— Великобританія, Франція, Німеччина — які мають відповідні технічні можливості; третя сторона, яку він припустив — американські розвідувальні агентства, зокрема АНБ, відомі своїми глобальними операціями прослуховування.

Інтерв'ю з Іваном Ступаком на YouTube-каналі Фокусу

Особливу увагу Ступак звернув на факт, що публікація записів у авторитетному медіа, такому як Bloomberg, потребує ретельної перевірки джерел, контролю за монтажем та підтвердження автентичності голосів учасників розмов. Він зазначив, що Дмитрієв відмовився визнавати правдивість матеріалів, тоді як Ушаков фактично підтвердив їхню правдивість своїми заявами.

Ставлення Віткоффа до Росії та його роль у міжнародній політиці також були предметом обговорення. Ступак наголосив, що Віткофф активно працює на Кремль, впливає на президента США та маніпулює процесами міжнародної політики.

Ба більше, він зауважив, що реакція американських конгресменів на витік може свідчити про потенційну причетність США, і це додає новий рівень складності у міжнародну ситуацію.

Чи вдасться відновити передачу Україні ракет Tomahawk, яку зірвав Віткофф

Паралельно Ступак прокоментував повідомлення The Wall Street Journal про те, що Віткофф нібито перешкоджав передачі далекобійної зброї Україні. За словами експерта, йдеться не про пряме блокування, а про вплив на тодішнього президента Дональда Трампа, переконуючи його у недоцільності передачі озброєння. Мовляв, це могло погіршити відносини з Росією, хоча насправді дипломатична перспектива домовитися вже була практично відсутня.

Ступак також підкреслив, що навіть якби ракети не були передані, це не суттєво змінило б ситуацію на фронті, оскільки для ефективного використання таких озброєнь потрібні великі партії, а не поодинокі поставки.

"Їх треба купувати десятками одразу, бо лише масові поставки можуть мати реальний ефект. Тут справа не в блокуванні, а у фінансах та логістиці", — пояснив експерт.

Він додав, що загальна кількість запланованих для України далекобійних ракет становила близько п’ятдесяти одиниць. Навіть передача такої кількості потребує значних ресурсів і навчання персоналу. В інтерв'ю Ступак зазначив, що Віткофф міг бути останньою людиною, яка радить Трампу, оцінюючи ризики, проте це не означало фактичного блокування постачання. Експерт також нагадав, що Кремль реагував надзвичайно жорстко на можливу передачу озброєнь, але для Трампа такі погрози не мали стримуючого ефекту.

Мирний план і тиск Росії: оцінка Івана Ступака щодо пунктів переговорів

Також в цьому інтерв'ю Ступак детально розглянув і сам мирний план з 28 пунктів, з яких вже 22 були змінені або погоджені. Він зазначив, що документ не можна назвати проросійським, проте його реалізація значною мірою залежить від позицій США та міжнародних посередників. Росія безпосередньо не брала участі у переговорах, а обстріли українських міст свідчать про спробу Кремля нав’язати власні умови.

Американська сторона, за словами експерта, відіграє ключову роль завдяки постачанню озброєння та розвідданих. Зокрема, це стосується систем ППО та ударних снарядів, які важко замінити європейськими аналогами. Ступак наголосив, що Трамп зацікавлений у продажу зброї для підтримки рейтингу у США та фінансової вигоди, тоді як українська сторона отримує безцінну підтримку для захисту своїх територій.

Одним із найбільш проблемних моментів у переговорах є спроба Росії обмежити чисельність Збройних сил України, що Ступак назвав абсолютно неприйнятним. За його словами, агресор намагається ослабити обороноздатність жертви замість того, щоб гарантувати безпеку, що є класичним прикладом перевернутої логіки. Для порівняння, армія Німеччини при 80 мільйонах населення налічує близько 180 тисяч військових, а Росія прагнула значно обмежити чисельність українських сил.

"Якщо європейці погодяться фінансувати нашу армію, платити нормальні зарплати та підтримувати її на рівні середньоєвропейських стандартів, тоді ми можемо мати навіть вісімсот тисяч військових – чим більше нас, тим безпечніше для Європи, хоча це й дорожче", – розповів Ступак.

Нагадаємо, що 25 листопада агентство Bloomberg опублікувало нібито витік розмов Юрія Ушакова зі спецпредставником США Стівом Віткоффом, не вказавши джерела записів. З матеріалів стало відомо, що мирний план США з 28 пунктів нібито підготували в Москві та передали до Вашингтона.

Також Фокус писав, що в ОП України відреагували на аудіозаписи Віткоффа та наголосили, що Україна до їх публікації не причетна, а ключові питання обговорюються лише на рівні президентів.