"Слив" разговора Уиткоффа с представителями РФ: Иван Ступак раскрыл, кто инициировал "прослушку" (видео)

Военный эксперт Иван Ступак в интервью для Фокуса прокомментировал недавнюю утечку разговоров российских переговорщиков с Уиткоффом и Дмитриевым, а также поделился своей оценкой того, кто мог стоять за организацией прослушивания. Специалист также очертил возможные последствия этих записей для мирных переговоров.

В частности, Ступак и ведущая Мария Скибинская в эксклюзивном интервью Фокусу обсудили детали опубликованных телефонных разговоров Дмитриева и Ушакова с Уиткоффом. Как известно, эти материалы стали доступными через неделю после презентации 28 пунктов мирного плана для Украины. По мнению эксперта, записи не только демонстрируют сомнительные методы работы Уиткоффа, но и подтверждают, что мирный план готовился непосредственно Россией, а не американской стороной.

Технические аспекты прослушивания Ступак описал как чрезвычайно современные и сложные. По его словам, записи могли быть перехвачены как через телефонные звонки в шифрованном мессенджере, так и путем установки специального оборудования в помещении, например, в гостиничном номере. Кроме этого, современные технологии позволяют дистанционно внедрять вредоносное программное обеспечение без участия пользователя, что делает процесс перехвата крайне эффективным.

Эксперт выделил три главные версии относительно организаторов утечки:

первой он назвал российские спецслужбы , которые могли распространить записи с целью сорвать переговоры и подставить Виткоффа, своего "подконтрольного игрока" в политической игре;

, которые могли распространить записи с целью сорвать переговоры и подставить Виткоффа, своего "подконтрольного игрока" в политической игре; второй версией стали европейские спецслужбы — Великобритания, Франция, Германия — которые имеют соответствующие технические возможности;

— Великобритания, Франция, Германия — которые имеют соответствующие технические возможности; третья сторона, которую он предположил — американские разведывательные агентства, в частности АНБ, известные своими глобальными операциями прослушивания.

Особое внимание Ступак обратил на факт, что публикация записей в авторитетном медиа, таком как Bloomberg, требует тщательной проверки источников, контроля за монтажом и подтверждения подлинности голосов участников разговоров. Он отметил, что Дмитриев отказался признавать правдивость материалов, тогда как Ушаков фактически подтвердил их правдивость своими заявлениями.

Отношение Уиткоффа к России и его роль в международной политике также были предметом обсуждения. Ступак отметил, что Уиткофф активно работает на Кремль, влияет на президента США и манипулирует процессами международной политики.

Более того, он отметил, что реакция американских конгрессменов на утечку может свидетельствовать о потенциальной причастности США, и это добавляет новый уровень сложности в международную ситуацию.

Удастся ли возобновить передачу Украине ракет Tomahawk, которую сорвал Уиткофф

Параллельно Ступак прокомментировал сообщение The Wall Street Journal, что Уиткофф якобы препятствовал передаче дальнобойного оружия Украине. По словам эксперта, речь идет не о прямом блокировании, а о влиянии на тогдашнего президента Дональда Трампа, убеждая его в нецелесообразности передачи вооружения. Мол, это могло ухудшить отношения с Россией, хотя на самом деле дипломатическая перспектива договориться уже практически отсутствовала.

Ступак также подчеркнул, что даже если бы ракеты не были переданы, это не существенно изменило бы ситуацию на фронте, поскольку для эффективного использования таких вооружений нужны большие партии, а не единичные поставки.

"Их надо покупать десятками сразу, потому что только массовые поставки могут иметь реальный эффект. Здесь дело не в блокировании, а в финансах и логистике", — пояснил эксперт.

Он добавил, что общее количество запланированных для Украины дальнобойных ракет составляло около пятидесяти единиц. Даже передача такого количества требует значительных ресурсов и обучения персонала. В интервью Ступак отметил, что Уиткофф мог быть последним человеком, который советует Трампу, оценивая риски, однако это не означало фактического блокирования поставок. Эксперт также напомнил, что Кремль реагировал чрезвычайно жестко на возможную передачу вооружений, но для Трампа такие угрозы не имели сдерживающего эффекта.

Мирный план и давление России: оценка Ивана Ступака относительно пунктов переговоров

Также в этом интервью Ступак подробно рассмотрел и сам мирный план из 28 пунктов, из которых уже 22 были изменены или согласованы. Он отметил, что документ нельзя назвать пророссийским, однако его реализация в значительной степени зависит от позиций США и международных посредников. Россия непосредственно не участвовала в переговорах, а обстрелы украинских городов свидетельствуют о попытке Кремля навязать собственные условия.

Американская сторона, по словам эксперта, играет ключевую роль благодаря поставкам вооружения и разведданных. В частности, это касается систем ПВО и ударных снарядов, которые трудно заменить европейскими аналогами. Ступак отметил, что Трамп заинтересован в продаже оружия для поддержания рейтинга в США и финансовой выгоды, тогда как украинская сторона получает бесценную поддержку для защиты своих территорий.

Одним из самых проблемных моментов в переговорах является попытка России ограничить численность Вооруженных сил Украины, что Ступак назвал абсолютно неприемлемым. По его словам, агрессор пытается ослабить обороноспособность жертвы вместо того, чтобы гарантировать безопасность, что является классическим примером перевернутой логики. Для сравнения, армия Германии при 80 миллионах населения насчитывает около 180 тысяч военных, а Россия стремилась значительно ограничить численность украинских сил.

"Если европейцы согласятся финансировать нашу армию, платить нормальные зарплаты и поддерживать ее на уровне среднеевропейских стандартов, тогда мы можем иметь даже восемьсот тысяч военных — чем больше нас, тем безопаснее для Европы, хотя это и дороже", — рассказал Ступак.

Напомним, что 25 ноября агентство Bloomberg опубликовало якобы утечку разговоров Юрия Ушакова со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, не указав источники записей. Из материалов стало известно, что мирный план США из 28 пунктов якобы подготовили в Москве и передали в Вашингтон.

Также Фокус писал, что в ОП Украины отреагировали на аудиозаписи Виткоффа и отметили, что Украина к их публикации не причастна, а ключевые вопросы обсуждаются только на уровне президентов.