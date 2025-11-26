Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу мирный план по Украине: в Bloomberg обнародовали разговор

14 октября спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел телефонный разговор с помощником президента РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Он в частности дал ему советы, как организовать разговор лидеров США и РФ, чтобы склонить Трампа на сторону Кремля.

Во время разговора Уиткофф вспомнил о предстоящем в то время визите Зеленского и посоветовал организовать разговор лидеров США и РФ. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Посол США упомянул о предстоящем визите Зеленского и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей. В разговоре Уиткофф также предлагал Ушакову разработать новый мирный план по аналогии с американским мирным планом для Газы.

"На момент разговора Виткоффа и Ушакова Трамп наслаждался успехом своей попытки прекратить войну в Газе", — пишет издание.

Поэтому Уиткофф советовал Ушакову, чтобы Путин поздравил Трампа с этим достижением и выразил уважение к нему как к "человеку мира".

"Я бы сделал этот звонок и просто повторил, что вы поздравляете президента с этим достижением, что вы его поддержали, что вы его поддержали, что вы уважаете его как человека мира, и вы просто очень рады, что это произошло. Так что я бы сказал, что. Я думаю, что учитывая это, это будет действительно хорошее решение", — посоветовал Виткофф Ушакову.

Медиа также обнародовало полный текст разговора между чиновниками. В нем Уиткофф выражал "глубокое уважение" к Владимиру Путину и советовал, что должен сказать кремлевский лидер о мирном соглашении по Украине.

"Возможно, он скажет президенту Трампу: "Знаете, Стив и Юрий обсудили очень похожий (на план по Газе — ред.) 20-пунктный план достижения мира, и мы считаем, что это может немного сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Мы открыты к таким вещам — к поиску путей заключения мирного соглашения". Теперь, между нами говоря, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то...", — советовал Виткофф Ушакову.

