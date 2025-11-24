Мирный план Трампа "сократили": Зеленский призвал внимательно относиться к новостям воздушных тревог

После переговоров с американской стороной и европейскими представителями в Женеве 23-24 ноября количество пунктов мирного плана по Украине сократилось. Далее стороны ждут важные шаги, чтобы сформировать финальный вариант документа.

И европейские лидеры, и американская сторона настроены конструктивно и готовы помогать Украине на пути к достижению мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 ноября.

По словам украинского лидера, перечень необходимых шагов для завершения войны "может стать работоспособным" по итогам переговоров в Женеве.

"По состоянию на сейчас, после Женевы, пунктов меньше, уже не 28, и много правильного учтено в этой рамке. Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе — очень непросто, — чтобы сделать финальный документ, и надо сделать все достойно", — заявил Зеленский.

Президент раскрыл, что в течение всего дня 23 ноября происходили встречи для достижения результатов на пути к миру. В то же время "чувствительные" вопросы мирного плана Владимир Зеленский будет обсуждать совместно с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнул лидер.

"Команда наша докладывала сегодня уже по новому драфту шагов, и это действительно правильный подход — чувствительные вещи, сенситивные я обсужу с президентом Трампом", — заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина не станет "преградой" на пути к миру, а также заверил, что украинская сторона готова работать "максимально быстро" для результата.

"Россия не уменьшит давление"

При этом, как отметил Зеленский, у России может быть интерес, чтобы лишить Украину шанса на мир и продолжить войну.

"Мы видим, какие интересы переплетены, и кто очень старается ослабить нашу позицию, позицию Украины", — подчеркнул лидер.

В связи с этим президент призвал украинцев быть осмотрительными в ближайшие дни, поскольку россияне могут осуществлять атаки.

"В эти дни стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, ко всем подобным угрозам ударов. Мы точно понимаем, с кем имеем дело, и все приказы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны и безопасности Украины есть", — призвал Владимир Зеленский.

Напомним, 24 ноября российское агентство ТАСС сообщило, что президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план Трампа может стать основой для урегулирования войны в Украине.

Также 24 ноября внефракционный депутат Дмитрий Микиша в эфире программы "Суперпозиция" заявил, что Зеленский не имеет права принимать решение о территориальной целостности Украины.