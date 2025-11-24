Мирний план Трампа "скоротили": Зеленський закликав уважно ставитися до новин повітряних тривог

Після переговорів з американською стороною та європейськими представниками у Женеві 23-24 листопада кількість пунктів мирного плану щодо України скоротилася. Далі сторони чекають важливі кроки, аби сформувати фінальний варіант документа.

І європейські лідери, і американська сторона налаштовані конструктивно та готові допомагати Україні на шляху до досягнення миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 24 листопада.

За словами українського лідера, перелік необхідних кроків для завершення війни "може стати працездатним" за підсумками переговорів у Женеві.

"Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом — дуже непросто, — щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно", — заявив Зеленський.

Президент розкрив, що упродовж усього дня 23 листопада відбувалися зустрічі задля досягнення результатів на шляху до миру. Водночас "чутливі" питання мирного плану Володимир Зеленський обговорюватиме спільно з президентом США Дональдом Трампом, підкреслив лідер.

"Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід — чутливі речі, сенситивні я обговорю з президентом Трампом", — заявив Зеленський.

Також президент наголосив, що Україна не стане "перепоною" на шляху до миру, а також завірив, що українська сторона готова працювати "максимально швидко" задля результату.

"Росія не зменшить тиск"

При цьому, як зазначив Зеленський, у Росії може бути інтерес, аби позбавити Україну шансу на мир та продовжити війну.

"Ми бачимо, які інтереси переплетені, і хто дуже старається послабити нашу позицію, позицію України", — наголосив лідер.

У зв'язку з цим президент закликав українців бути обачними найближчими днями, оскільки росіяни можуть здійснювати атаки.

"Цими днями варто дуже уважно ставитися до повітряних тривог, до всіх подібних загроз ударів. Ми точно розуміємо, з ким маємо справу, і всі накази Повітряних сил та інших складових Сил оборони і безпеки України є", — закликав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 листопада російське агентство ТАСС повідомило, що президент РФ Володимир Путін заявив, що мирний план Трампа може стати основою для врегулювання війни в Україні.

Також 24 листопада позафракційний депутат Дмитро Микиша в етері програми "Суперпозиція" заявив, що Зеленський не має права ухвалювати рішення про територіальну цілісність України.