"Мирний план" Трампа може стати основою для врегулювання війни в Україні, — Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив, що запропонований Дональдом Трампом мирний план може стати основою для остаточного врегулювання війни в Україні. Про це у Кремлі повідомили за підсумками телефонної розмови лідера РФ з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зокрема, як зазначає російське агентство ТАСС, під час бесіди Путін підтвердив зацікавленість Росії у політико-дипломатичному вирішенні українського конфлікту. Він зазначив, що нинішні американські пропозиції щодо України можуть слугувати базою для подальшого врегулювання.

Лідери домовилися активізувати двосторонні контакти щодо українського досьє на різних рівнях та підтримувати регулярні переговори. Ердоган у розмові підкреслив готовність Туреччини сприяти врегулюванню конфлікту та запропонував Стамбул як можливу платформу для переговорів.

Окрім цього, як пише турецьке інформаційне агентство Анадолу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мирний план, запропонований США для України, може стати базовою платформою для початку переговорів та досягнення справедливого врегулювання конфлікту. Він наголосив на готовності Туреччини активно сприяти діалогу та підтримувати ініціативи, спрямовані на довготривалий мир.

Як відомо, глава держави зробив цю заяву під час спілкування з журналістами на борту літака, яким повертався з саміту лідерів G20 у Йоганнесбурзі, Південна Африка. Президент підкреслив, що Туреччина продовжуватиме рішучі заходи до досягнення своєї ключової мети – створення безпечної країни, вільної від тероризму.

Ердоган висловив задоволення тим, що цьогорічний саміт G20 вперше відбувся на африканському континенті, і висловив сподівання, що робота саміту під гаслом "Солідарність, рівність, сталий розвиток" матиме позитивний вплив на весь світ. На пресконференції після завершення саміту він зробив комплексну оцінку обговорених питань та поділився власним баченням глобальної політики та проблем безпеки.

Коли журналісти запитали Ердогана про мирний план США для України, який складається з 28 статей і який Київ розкритикував як "загрозливий для суверенітету та неприйнятний", турецький президент підкреслив, що створення основ для мирного врегулювання є результатом багаторічної дипломатичної роботи.

"Ми неодноразово обговорювали питання України з президентом США Дональдом Трампом і завжди виходили з принципу, що у справедливому мирі не буде переможених. Досягнення стійкого миру можливе лише через переговори та об’єднання зусиль усіх сторін", — зазначив Ердоган.

Він додав, що обговорення конкретного мирного плану ще триває, і його можливе прийняття залежить від того, чи відповідатиме він законним очікуванням і потребам усіх сторін, не створюючи нових джерел нестабільності. Президент підкреслив, що примирення може бути досягнуте поступовими кроками, починаючи з узгоджених питань та позитивного порядку денного.

"Якщо буде сформовано основу, яка задовольнить усіх учасників переговорів, відкриється шлях до довготривалого та справедливого рішення. Туреччина готова і надалі підтримувати конструктивну позицію, подібну до тієї, яку ми відігравали під час зустрічей у Стамбулі, — додав Ердоган, — Початок переговорів щодо пропозицій, що прокладуть шлях до справедливого миру, матиме позитивний ефект на весь процес".

Нагадаємо, командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко заявив, що Росія наразі не зацікавлена в реальному мирі та не підпише жодного мирного договору.

Також Фокус писав, що після переговорів у Женеві президент США Дональд Трамп натякнув на можливий прогрес у мирних переговорах щодо завершення війни в Україні.