Щось хороше може статися: Трамп зробив заяву після перемовин в Женеві

Президент США Дональд Трамп за підсумком перемовин у Женеві, де американські, українські та європейські чиновники обговорювали мирну угоду для завершення російсько-української війни, натякнув, що у перемовинах може бути досягнуто прогресу.

Трамп не заявив прямо про якийсь прогрес, але іронічно запитав, чи дійсно цього прогресу може бути досягнуто. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може статися", — написав Трамп.

заява Дональда Трампа Фото: скриншот

Перемовини в Женеві

23 листопада у Женеві відбулися консультації між українською та американською делегаціями щодо "мирного плану" із закінчення війни РФ проти України.

Секретар РНБО України Рустем Умєров, який перебував на цих перемовинах, заявив, що поточна редакція мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України перебуває на завершальному етапі та відображає більшість ключових українських пріоритетів.

Відео дня

Представник США на цих перемовинах, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо також наголосив, що у "мирний план" США будуть внесені певні зміни, повідомляє Sky News. При цьому він визнав, що будь-який план потребує схвалення президента США Дональда Трампа та висловлення позиції РФ, але загалом він "задоволений" цим.

20 листопада Рубіо заявляв, що представлений план з 28 пунктів передбачає, що обидві сторони повинні піти на поступки. У той же час він стверджував, що задля миру має бути "широкий обмін серйозними та реалістичними ідеями" і що Вашингтон готовий генерувати наступні потенційні ідеї з врахуванням позицій Києва та Москви.

Видання "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела стверджує, що у Женеві делегаціям вдалось погодити більшість норм плану США, а значну частину зі спірних – скорегувати.

Зокрема, йдеться про чисельність Збройних сил України після завершення війни, того, під чиїм контролем перебуватиме Запорізька АЕС, а також формат обміну полоненими та повернення засуджених.

Натомість питання територій та закріплення невступу України до НАТО у Конституції вирішили "винести за дужки". Це буде обговорено на майбутній зустрічі Зеленського та Трампа.

Наслідки перемовин у Швейцарії

Володимир Зеленський за підсумками перемовин заявив, що США можуть врахувати низку критично важливих для України моментів у остаточному варіанті мирного плану.

У той же час очікується, що остаточні деталі мирної угоди будуть узгоджені під час зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Візит Зеленського до Білого дому може пройти вже цього тижня. Натомість американський перемовник, міністр армії США Ден Дрісколл, який минулого тижня приїхав до Києва, щоб переконувати Київ піти на угоду, поїде на зустріч у Росію або ж зустрінеться з російськими посадовцями в іншому місці.

Також відомо, що США запропонували Україні угоду, яка б захищала Україну від можливого нового нападу РФ. Зокрема, вона містить три пункти з гарантіями безпеки за "моделлю 5 статті договору НАТО".

У той же час США очікують, що наступні місяці будуть ще більш складними для України, а Донеччина може опинитися під контролем Росії через рік бойових дій.