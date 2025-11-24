"Наступні місяці будуть критичними": у США впевнені, що Україна може втратити Донеччину, — ЗМІ

США вважають, що для України наступні місяці будуть критичними, а через рік Донеччина може опинитися під контролем Росії. Після переговорів у Женеві українські та американські делегації погодили більшість норм мирного плану США та скорегували низку спірних пунктів.

Як повідомляє "РБК-Україна", американські військові під час візиту до Києва минулого тижня заявили, що ситуація на фронті для України складається не на її користь. За оцінкою США, навіть через 12 місяців Донеччина може бути втрачена, а у разі обмеження підтримки ситуація може погіршитися ще швидше.

"Американські військові приїхали минулого тижня в Київ зі своєю оцінкою, що ситуація на фронті складається не на нашу користь. Вони вважають, що наступні місяці для нас будуть критичними та що через 12 місяців ми все одно втратимо Донецьку область. А якщо вони нам все обріжуть – то це може статись ще швидше", – розповів один зі співрозмовників РБК-Україна.

Відео дня

Після переговорів у Женеві делегаціям України та США вдалося погодити більшість положень американського мирного плану, а частину суперечливих норм скорегувати. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, назвавши зустріч "найбільш продуктивною за всі десять місяців роботи над мирним процесом". Голова української делегації Андрій Єрмак також охарактеризував діалог як "дуже продуктивний".

За інформацією РБК-Україна, під час зустрічі вдалося узгодити питання чисельності ЗСУ, статусу Запорізької АЕС, формату обміну полоненими та повернення засуджених. Натомість пункти щодо територій та закріплення невступу України до НАТО у Конституції вирішили винести "за дужки" для обговорення на рівні президентів — Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Зустріч може відбутися вже цього чи наступного тижня, хоча конкретної дати під час Женеви не погодили.

Опубліковані раніше 28 пунктів плану США не є фінальним документом, а радше проєктом для обговорення, який став предметом переговорів української та американської делегацій. Одними з найбільш суперечливих положень залишаються територіальні питання, зокрема вимога про вивід української армії з Донецької області та створення там демілітаризованої буферної зони під контролем Росії.

За проєктом американського плану, окуповані Крим, Луганська та Донецька області де-факто визнаються російськими, а лінія фронту у Херсонській та Запорізькій областях заморожується. Водночас Росія повинна залишити інші захоплені території — у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Серед інших спірних пунктів плану — скорочення чисельності Збройних сил України до 600 тисяч осіб та спільний контроль над Запорізькою АЕС. Питання російської мови чи церкви та обмеження озброєння у документі відсутні. За словами джерел РБК-Україна, під час візиту американці цікавилися, яку чисельність армії вважає необхідною українська сторона, пропонуючи альтернативу 800 тисячам замість 600 тисяч.

Подальший шлях плану передбачає погодження фінальних пунктів між Україною та США, а також узгодження положень, що стосуються європейських партнерів. Після цього американські перемовники будуть працювати за схемою "батога і пряника" для переконання Росії у прийнятті узгодженого плану.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський може найближчим часом особисто обговорити у США найбільш суперечливі пункти мирного плану.

Варто зазначити, що "мирний план" Віткоффа-Дмитрієва про завершення війни в Україні передбачає, серед іншого, повне передання Росії Донецької та Луганської областей із виведенням звідти українських військ.