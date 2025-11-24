"Следующие месяцы будут критическими": в США уверены, что Украина может потерять Донецкую область, — СМИ

США считают, что для Украины следующие месяцы будут критическими, а через год Донецкая область может оказаться под контролем России. После переговоров в Женеве украинские и американские делегации согласовали большинство норм мирного плана США и скорректировали ряд спорных пунктов.

Как сообщает "РБК-Украина", американские военные во время визита в Киев на прошлой неделе заявили, что ситуация на фронте для Украины складывается не в ее пользу. По оценке США, даже через 12 месяцев Донетчина может быть потеряна, а в случае ограничения поддержки ситуация может ухудшиться еще быстрее.

"Американские военные приехали на прошлой неделе в Киев со своей оценкой, что ситуация на фронте складывается не в нашу пользу. Они считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут — то это может произойти еще быстрее", — рассказал один из собеседников РБК-Украина.

После переговоров в Женеве делегациям Украины и США удалось согласовать большинство положений американского мирного плана, а часть противоречивых норм скорректировать. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, назвав встречу "наиболее продуктивной за все десять месяцев работы над мирным процессом". Глава украинской делегации Андрей Ермак также охарактеризовал диалог как "очень продуктивный".

По информации РБК-Украина, во время встречи удалось согласовать вопросы численности ВСУ, статуса Запорожской АЭС, формата обмена пленными и возвращения осужденных. Зато пункты относительно территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в Конституции решили вынести "за скобки" для обсуждения на уровне президентов — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Встреча может состояться уже на этой или следующей неделе, хотя конкретной даты во время Женевы не согласовали.

Опубликованные ранее 28 пунктов плана США не являются финальным документом, а скорее проектом для обсуждения, который стал предметом переговоров украинской и американской делегаций. Одними из наиболее спорных положений остаются территориальные вопросы, в частности требование о выводе украинской армии из Донецкой области и создание там демилитаризованной буферной зоны под контролем России.

По проекту американского плана, оккупированные Крым, Луганская и Донецкая области де-факто признаются российскими, а линия фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживается. В то же время Россия должна оставить другие захваченные территории — в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Среди других спорных пунктов плана — сокращение численности Вооруженных сил Украины до 600 тысяч человек и совместный контроль над Запорожской АЭС. Вопрос русского языка или церкви и ограничения вооружения в документе отсутствуют. По словам источников РБК-Украина, во время визита американцы интересовались, какую численность армии считает необходимой украинская сторона, предлагая альтернативу 800 тысячам вместо 600 тысяч.

Дальнейший путь плана предусматривает согласование финальных пунктов между Украиной и США, а также согласование положений, касающихся европейских партнеров. После этого американские переговорщики будут работать по схеме "кнута и пряника" для убеждения России в принятии согласованного плана.

Напомним, что Владимир Зеленский может в ближайшее время лично обсудить в США наиболее спорные пункты мирного плана.

Стоит отметить, что"мирный план" Виткоффа-Дмитриева о завершении войны в Украине предусматривает, среди прочего, полную передачу России Донецкой и Луганской областей с выводом оттуда украинских войск.