Зеленський та Трамп остаточно узгодять мирний план під час зустрічі, — Reuters

В неділю європейські, українські та американські посадовці зустрілися у Женеві, щоб обговорити план з 28 пунктів, представлений США. Однак остаточні деталі будуть узгоджені після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зі сторони Вашингтону на зустріч у Женеві прибули спеціальний посланник США Стів Віткофф та державний секретар Марко Рубіо. Перед від'їздом Рубіо Трамп заявив, що його поточна пропозиція щодо припинення війни не є остаточною, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

"Ми сподіваємося узгодити останні деталі… щоб скласти угоду, вигідну для них (України). Нічого не буде досягнуто, поки два президенти не зустрінуться", – сказав неназваний американський чиновник розповів, маючи на увазі Трампа та Зеленського.

Співрозмовник видання розповів, що перед серйозними переговорами у Женеві відбудуться координаційні зустрічі. За його словами, контакти між між американськими та українськими посадовцями відбуватимуться впродовж всього дня у різних форматах.

Чиновник також повідомив на умовах анонімності, що напередодні зустрічі в Женеві також відбулися позитивні та конструктивні переговори між посадовцями з України та США.

Нагадаємо, за даними Financial Times, адміністрація Трампа встановила жорсткі часові рамки для переговорного процесу та вимагає від Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки — 27 листопада.

Фокус також повідомляв, що Трамп пригрозив припинити підтримку України, якщо Київ не погодиться на мирний план запропонований Вашингтоном. Крім того, американський президент заявив, що Зеленський мав укласти мирну угоду ще рік або навіть два тому.