План Трампа може стати "найкращою надією" України в нинішній ситуації, — The Times

Проєкт мирного врегулювання, запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа, несподівано опинився в центрі міжнародних дискусій. Попри жорстку критику з боку низки західних лідерів і Києва, план розглядається дипломатами як можлива відправна точка для припинення війни — нехай і вкрай спірна.

Минулого місяця російський представник Кирило Дмитрієв провів три дні в Маямі, зустрічаючись зі Стівом Віткоффом, перемовником Дональда Трампа з питань мирного врегулювання. Підсумком став чорновий проєкт із 28 пунктів, описуваний джерелами як начерк, а не повноцінний документ. Детальніше про це йдеться в матеріалі британської The Times.

План викликає безліч запитань: він містить посилання на застарілі договори, наприклад, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-1); не прояснює ключові механізми та навіть припускає, що США можуть виступати посередником між Росією і НАТО, попри те, що Вашингтон сам є членом Альянсу.

Проте деякі західні дипломати визнають, що в умовах ослаблення Києва і зниження міжнародної допомоги, навіть недопрацьований документ може стати "єдиною реальною основою" для майбутніх переговорів.

"За нинішніх обставин це може бути найкращою надією Києва... Це не ідеально, але й не остаточно. Це може відкрити шлях до припинення кровопролиття і дозволити нам зосередитися на відновленні України", — сказав неназваний британський дипломат.

Критика і побоювання Києва та Європи

Президент Литви Гітанас Науседа назвав план "капітуляцією" і наголосив, що Європа не повинна дозволити Москві отримати вигоду з агресії. А Президент України Володимир Зеленський в екстреному зверненні заявив, що країна стоїть перед "дуже важким вибором": або ризикувати втратою ключового союзника, або поступитися в питаннях гідності та територій.

За даними британських джерел, деякі положення можуть полегшити побоювання про майбутню російську агресію, однак без чітких механізмів контролю Зеленський навряд чи піде на угоду.

"Без адекватних гарантій здається, що навіть якщо Зеленський був би схильний прийняти план, він не зміг би переконати країну і, особливо, армію", — зазначає видання.

Безпечний варіант або "пастка"

План Вашингтона розглядають на тлі ударів РФ по енергосистемі України та погіршення ситуації на фронтах, Причому навіть серед союзників зростає розуміння, що Україні може бути дедалі важче забезпечувати тривалий опір без масштабних зовнішніх ресурсів, а простору для дипломатичних маневрів дедалі менше.

Однак, вважають автори матеріалу, проєкт може виявитися пасткою: у разі відмови Трамп отримає виправдання для припинення підтримки Києва. Причому внутрішні політичні потрясіння в Україні, корупційні розслідування і тиск на оточення Зеленського лише ускладнюють ситуацію.

"Не виключено, що ми отримаємо найгірше з обох світів: Зеленський піде на компроміс, погодившись на умови Трампа і Путіна, але потім його змістять, і ми залишимося без угоди, без підтримки США і без нічого, що могло б зупинити росіян", — цитує видання одного з українських інсайдерів.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що російсько-українська війна перебуває на фінальній стадії. За його словами, до розв'язання конфлікту залишилося "два кроки", однак досягнення миру може вимагати від України складних рішень.