План Трампа может стать "лучшей надеждой" Украины в нынешней ситуации, — The Times

Проект мирного урегулирования, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа, неожиданно оказался в центре международных дискуссий. Несмотря на жесткую критику со стороны ряда западных лидеров и Киева, план рассматривается дипломатами как возможная отправная точка для прекращения войны — пусть и крайне спорная.

В прошлом месяце российский представитель Кирилл Дмитриев провел три дня в Майами, встречаясь со Стивом Уиткоффом, переговорщиком Дональда Трампа по вопросам мирного урегулирования. Итогом стал черновой проект из 28 пунктов, описываемый источниками как набросок, а не полноценный документ. Детальнее об этом говорится в материале британской The Times.

План вызывает множество вопросов: он содержит ссылки на устаревшие договоры, например, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1); не проясняет ключевые механизмы и даже предполагает, что США могут выступать посредником между Россией и НАТО, несмотря на то, что Вашингтон сам является членом Альянса.

Тем не менее, некоторые западные дипломаты признают, что в условиях ослабления Киевa и снижения международной помощи, даже недоработанный документ может стать "единственной реальной основой" для будущих переговоров.

"В нынешних обстоятельствах это может быть лучшей надеждой Киева… Это не идеально, но и не окончательно. Это может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины", — сказал неназванный британский дипломат.

Критика и опасения Киева и Европы

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал план "капитуляцией" и подчеркнул, что Европа не должна позволить Москве извлечь выгоду из агрессии. А Президент Украины Владимир Зеленский в экстренном обращении заявил, что страна стоит перед "очень трудным выбором": либо рисковать потерей ключевого союзника, либо уступить в вопросах достоинства и территорий.

По данным британских источников, некоторые положения могут облегчить опасения о будущей российской агрессии, однако без четких механизмов контроля Зеленский вряд ли пойти на сделку.

"Без адекватных гарантий кажется, что даже если Зеленский был бы склонен принять план, он не смог бы убедить страну и, особенно, армию", — отмечает издание.

Безопасный вариант или "ловушка"

План Вашингтона рассматривается на фоне ударов РФ по энергосистеме Украины и ухудшения ситуации на фронтах, Причем даже среди союзников растет понимание, что Украине может быть все труднее обеспечивать длительное сопротивление без масштабных внешних ресурсов, а пространства для дипломатических маневров все меньше.

Однако, считают авторы материала, проект может оказаться ловушкой: в случае отказа Трамп получит оправдание для прекращения поддержки Киева. Причем внутренние политические потрясения в Украине, коррупционные расследования и давление на окружение Зеленского лишь усложняют ситуацию.

"Не исключено, что мы получим худшее из обоих миров: Зеленский пойдет на компромисс, приняв условия Трампа и Путина, но затем его сместят, и мы останемся без соглашения, без поддержки США и без ничего, что могло бы остановить россиян", — цитирует издание одного из украинских инсайдеров.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что российско-украинская война находится на финальной стадии. По его словам, до разрешения конфликта осталось “два шага”, однако достижение мира может потребовать от Украины сложных решений.