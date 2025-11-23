"Два метри до закінчення війни": Келлог заявив про майбутнє важке рішення щодо України

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що російсько-українська війна, яку він успадкував від Джо Байдена, перебуває на фінальній стадії і може бути завершена завдяки ініціативам глави Білого дому. За його словами, до миру в Україні буквально залишилося два кроки.

В інтерв'ю Fox News у програмі My View with Lara Trump Келлог використав військову метафору, щоб описати поточну ситуацію.

"У військовому лексиконі ми завжди говоримо, що останні 10 метрів до цілі завжди важкі. А ми зараз приблизно на останні два метри. Ми майже там", — сказав він.

Територіальні поступки та гарантії безпеки

За словами спецпосланця, досягнення миру може зажадати від України "складних рішень", включно з відмовою від частини територій в обмін на гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Російської Федерації. При цьому Келлог допустив, що як Київ, так і Москва можуть продовжити коригувати запропонований раніше мирний план.

Келлог додав, що для забезпечення міцного миру план може бути доповнений додатками — зокрема, пунктами про гарантії безпеки. За його словами, це питання він обговорював із Джаредом Кушнером. Келлог наголосив, що формулювання в підсумковому документі є гранично важливими, оскільки: всі "слова мають значення".

Також він підкреслив, що Вашингтон прагне уникнути помилок минулих дипломатичних спроб врегулювання, вказавши на переговорний процес часів АТО.

"Ми не хочемо повернення Будапештського меморандуму, ми не хочемо повернення "Мінська-1" або "Мінська-2", — додав Келлог.

Вибори в Україні

Однією з ключових умов, за твердженням Келлога, є проведення Україною національних виборів протягом 100 днів.

"У плані досить чітко сказано, що Україна має провести вибори протягом 100 днів. Ви, ймовірно, зможете це зробити приблизно за 90 днів, судячи з того, з ким я розмовляв. Це буде цікавий процес, але я думаю, що їм потрібно заспокоїти людей, заспокоїти вільний світ, але це одна з умов плану", — завершив Келлог.

Нагадаємо, видання The Economist опублікувало матеріал, у якому йшлося про те, що мирний план США щодо врегулювання війни в Україні написано таким чином, що його неможливо реалізувати, а деякі його пункти навіть у юридичній площині не витримують жодної критики.

А німецьке видання Bild 22 листопада повідомило, що європейські країни передали американцям чотири контрпропозиції щодо мирного плану, який Вашингтон пропонує підписати Києву. Зокрема, лідери ЄС запропонували внести зміни щодо територіальних питань стосовно Криму та Донбасу.