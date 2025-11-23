Зеленский и Трамп окончательно согласуют мирный план во время встречи, — Reuters

В воскресенье европейские, украинские и американские чиновники встретились в Женеве, чтобы обсудить план из 28 пунктов, представленный США. Однако окончательные детали будут согласованы после встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Со стороны Вашингтона на встречу в Женеве прибыли специальный посланник США Стив Уиткофф и государственный секретарь Марко Рубио. Перед отъездом Рубио Трамп заявил, что его текущее предложение о прекращении войны не является окончательным, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

"Мы надеемся согласовать последние детали... чтобы составить соглашение, выгодное для них (Украины). Ничего не будет достигнуто, пока два президента не встретятся", — сказал неназванный американский чиновник рассказал, имея в виду Трампа и Зеленского.

Собеседник издания рассказал, что перед серьезными переговорами в Женеве состоятся координационные встречи. По его словам, контакты между между американскими и украинскими чиновниками будут происходить в течение всего дня в разных форматах.

Чиновник также сообщил на условиях анонимности, что накануне встречи в Женеве также состоялись позитивные и конструктивные переговоры между чиновниками из Украины и США.

Напомним, по данным Financial Times, администрация Трампа установила жесткие временные рамки для переговорного процесса и требует от Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения — 27 ноября.

Фокус также сообщал, что Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины, если Киев не согласится на мирный план предложенный Вашингтоном. Кроме того, американский президент заявил, что Зеленский должен был заключить мирное соглашение еще год или даже два назад.