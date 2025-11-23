"Покласти край кровопролиттю": Зеленський розкрив перші деталі переговорів у Женеві

США можуть врахувати низку критично важливих для України моментів у остаточному варіанті мирного плану, який зараз обговорюється європейськими, українськими та американськими посадовцями у Женеві.

Українська команда вже надала короткі звіти про результати перших зустрічей і розмов у Женеві. Подробицями поділився президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент зазначив, що делегація України наразі шукає працездатні рішення для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки. За його словами, з боку США є позитивні зрушення.

Важливо

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди — врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні", — написав Зеленський.

Переговори у Женеві: що відомо

У неділю 23 листопада у Швейцарії розпочалась зустріч делегацій України, США та Європи щодо американського мирного плану врегулювання конфлікту в Україні. До складу української делегації увійшли:

Андрій Єрмак — керівник Офісу Президента та голова делегації;

Рустем Умєров — Секретар Ради національної безпеки і оборони;

Кирило Буданов — начальник Головного управління розвідки Міноборони;

Андрій Гнатов — начальник Генштабу ЗСУ;

Олег Іващенко — голова Служби зовнішньої розвідки;

Сергій Кислиця — перший заступник Міністра закордонних справ;

Євгеній Острянський — перший заступник Секретаря Ради нацбезпеки і оборони;

Олександр Поклад — заступник голови СБУ;

Олександр Бевз — радник керівника Офісу президента.

Делегація США включає держсекретаря Марко Рубіо, спецпосланця Стіва Віткоффа та міністра армії Дена Дрісколла, який нещодавно відвідав Київ. Від ЄС беруть участь провідні радники керівників Європейської комісії та Ради ЄС.

Нагадаємо, за словами джерел Reuters, остаточні деталі мирного плану з 28 пунктів будуть узгоджені при особистій зустрічі Зеленського та Трампа. Співрозмовник видання зазначив, що напередодні зустрічі в Женеві відбулися позитивні та конструктивні переговори між посадовцями України та США.

Фокус також повідомляв, що за даними Financial Times, адміністрація Трампа встановила жорсткі часові рамки для переговорного процесу та вимагає від Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки — 27 листопада.