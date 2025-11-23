Зеленський сподівається на результат: у Швейцарії почалися переговори щодо "мирного плану" Трампа

У неділю 23 листопада українська делегація, призначена президентом Володимиром Зеленським, розпочала роботу у Швейцарії щодо американського мирного плану врегулювання конфлікту в Україні. Очолює делегацію глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Українська команда, як повідомив Єрмак у соцмережах, зустрілася з радниками з нацбезпеки Великої Британії, Франції та Німеччини — Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном і Гюнтером Зауттером.

"Наступна зустріч — із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого та справедливого миру для України", — написав глава делегації.

Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на позитивний результат цих консультацій. За його словами, дипломатична активність посилилася, і Київ сподівається, що обговорення допоможуть наблизити закінчення війни та запобігти її повторному відновленню.

Відео дня

"Потрібно зупинити кровопролиття і гарантувати, що війна більше не буде розпалюватися. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", — написав глава держави на платформі X.

Важливо

Імітація чи капітуляція: навіщо Зеленський прийняв до розгляду "мирний" план Віткоффа-Дмитрієва

До складу делегації увійшли ключові посадові особи держави:

Андрій Єрмак – керівник Офісу Президента та голова делегації;

Рустем Умєров – Секретар Ради національної безпеки і оборони;

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міноборони;

Андрій Гнатов – начальник Генштабу ЗСУ;

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ;

Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради нацбезпеки і оборони;

Олександр Поклад – заступник голови СБУ;

Олександр Бевз – радник керівника Офісу Президента.

Американська делегація включає держсекретаря Марко Рубіо, спецпосланця Стіва Віткоффа та міністра армії Дена Дрісколла, який нещодавно відвідав Київ. Від ЄС беруть участь провідні радники керівників Європейської комісії та Ради ЄС. Лідери Європейського Союзу вже дали зрозуміти, що підтримують зусилля Вашингтона, але план із 28 пунктів, на їхню думку, потребує суттєвої переробки.

Мирний план Трампа — деталі

За інформацією "Радіо Свобода", документ передбачає визнання Криму, Донецької та Луганської областей де-факто російськими, "заморожування" лінії зіткнення в Херсонській і Запорізькій областях, проведення виборів в Україні за 100 днів після підписання угоди, конституційну відмову Києва від НАТО й обмеження чисельності української армії — імовірно, до 600 тисяч військовослужбовців.

Зеленський підтвердив, що ознайомився з документом, і заявив про готовність працювати зі США над його коригуванням. У Києві наголошують, що мета — гідне закінчення війни.

Москва, зі свого боку, повідомила про готовність до переговорів. Володимир Путін заявив, що американський план може лягти в основу "остаточного врегулювання", хоча Кремль уникає публічних оцінок спірних положень документа.

Нагадаємо, в інтерв'ю Fox News спеціальний представник Білого дому Кіт Келлог використав військову метафору, щоб описати поточну ситуацію в російсько-українській війні. За його словами до закінчення конфлікту буквально залишилося два кроки, проте Україні доведеться піти на складні рішення.