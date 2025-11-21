Імітація чи капітуляція: навіщо Зеленський прийняв до розгляду "мирний" план Віткоффа-Дмитрієва

Україна отримала від Сполучених Штатів проєкт так званого мирного плану і, як констатували на Банковій, працюватиме над його пунктами задля "гідного завершення війни". Що насправді означає дипломатична гра Києва, з’ясовував Фокус.

Після досить тривалої медійно-кулуарної хвилі щодо мирного врегулювання російсько-української війни, надвечір четверга, 20 листопада нарешті з’явилася офіційна позиція України. Зокрема, в Офісі президента повідомили про те, що Володимир Зеленський отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, "може суттєво активізувати дипломатію".

"Президент України окреслив принципові основи, які важливі для нашого народу і працюватиме над пунктами плану так, щоб це дало гідне закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо всі змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна завжди підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб закінчити кровопролиття", — наголосили на Банковій. Там також додали, що президент Зеленський вже найближчими днями розраховує обговорити з Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Нагадаємо, днями у низці провідних американських медіа з’явилася інформація про новий "мирний план" з 28-ми пунктів, який оточення Трампа розробляло у консультаціях з росіянами. Серед іншого, документ нібито передбачає передання РФ усього Донбасу. Крім того, офіційний Київ має вдвічі скоротити армію (ЗСУ), а також погодитися на визнання РПЦ МП і закріплення російської мови де-юре у якості другої державної.

Чому "мирний план" Віткоффа-Дмитрієва є приреченим

Коментуючи Фокусу перипетії довкола так званого американського мирного плану, політолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородний зазначає наступне: "З того, що Віткофф з Дмитрієвим написали десь у підворітті зрештою нічого не вийде. Знаєте, є така приказка про дипломатію: "Якщо дипломат говорить "Так", це означає можливо. Якщо означає, що можливо, це означає "Ні", а якщо говорить "Ні", то це не дипломат". Тому, я вважаю, що уся ця суєта — не більше аніж дипломатичні ігри в результаті яких все повернеться до самого початку. Очевидно, що Україна з тим усім, що оприлюднюють ЗМІ не погодиться, тим більше, що наші позиції у порівнянні з березнем минулого року, коли нам намагалися втюхати щось подібне, відчутно посилилися. Водночас економіка Росії, територію якої Україна "мочить", нарощуючи повсякчас свої удари, падає. Тому, гадаю, буде затягування часу, допоки не розпочнуться блекаути в Росії і тоді перемовна позиція наша стане домінуючою".

На переконання експерта, попри ймовірну відсутність прогресу в плані мирного врегулювання, українська сторона може зіграти на свою користь, використовуючи "мирний план" Віткоффа-Дмитрієва на внутрішньополітичному полі. "Зеленський, думаю, буде проводити наступну лінію, заявляючи: "Ось бачите, я не зрадник, на відміну від усіх тих, хто "качає" історію з Міндічем, підігруючи тим самим росіянам". Тобто, Банкова почне використовувати ситуацію на свою користь, нівелюючи паралельно тему відставки Єрмака", — підкреслює політолог, за прогнозом якого "перемовна катавасія" триватиме ще не один і навіть не два місяці, а значно довше.

Яку лінію щодо мирного врегулювання насправді проводить Трамп

Водночас політолог, експерт центру "Об’єднана Україна" Петро Олещук у розмові з Фокусом констатує: "Логіка дипломатії Трампа полягає в тому, щоб виконати свою обіцянку і досягнути миру в Україні. А ось умови досягнення цього миру Трампу абсолютно байдужі. З точки зору Трампа, досягнення миру відбудеться тоді, коли Україна і Росія зійдуться десь посередині і відповідно про щось домовляться, а він підписаний папірець покаже всьому світу і скаже: "Дивіться, я досягнув миру!". Відповідно стратегія Трампа зводиться до того, щоб тиснути на сторони з тим, аби вони йшли на переговори і поступки. При цьому Трамп тисне на того, кого у відповідний момент вважає слабшим. Очевидно, що корупційні скандали в Україні та ситуація на фронті склали для Трампа враження, що Україна зараз знаходиться в максимально слабкій позиції і її потрібно швидко дотискати".

Назвавши так званий "план-28" формально американським, а змістовно – російським, експерт додав: "Як на мене, американці дійсно творчо доопрацювали цей план, тому що до такого рафінованого ідіотизму, як, наприклад, здача Донбасу в оренду, росіяни би точно не додумалися б. Це – класичний рафінований ідіотизм від двох американських торгівців нерухомістю – Трампа та Віткоффа. Слід зазначити, що Трамп за понад рік президентства, діючи аналогічно, не досяг жодного результату по російсько-українській війні. І тепер, швидше за все, на нас 2-3 тижні (на більше у Трампа не вистачає терпіння) чекатимуть масштабні інформаційні атаки. Зранку і до ночі нас бомбардуватимуть інформаційно, мовляв, все дуже і дуже погано, тому, давайте, здавайтеся".

У разі, якщо Україна не зігнеться під потужною інформаційною хвилею, прогнозує експерт, то через 2-3 тижні відповідно вектор Трампа щодо мирного врегулювання може змінитися. "Нам усім на хвилі потужних інформаційних атак потрібно розуміти, що Трамп – непослідовний політик, якого надовго не вистачає. Тому проєкт з так званим новим "мирним планом" — це ненадовго. Якщо у Трампа не вийде швидко дотиснути Україну, він відступить і спрацює легендарне гасло: "Trump Always Chickens Out" (термін, який означає, що діючий президент США зазвичай озвучує жорсткі погрози, але потім відступає, відкладаючи їх до кращих часів – Фокус)", — підсумовує Петро Олещук.

Яким чином має реагувати Україна на нові "мирні" ініціативи

На даному етапі, вважає провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, Україна має проводити "обережну дипломатію" аби з одного боку, не дратувати зайвий раз Трампа, а з іншого – "похоронити" запропоновані вимоги.

"Як зазначає відомий ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер, наразі складається таке враження, що текст так званого мирного плану був набраний на московському комп’ютері, потім перекладений на англійську і представлений зрештою у якості пропозиції американської сторони. З огляду на це, ми маємо проводити подвійну гру: не можна казати, що "американський" план поганий, але поряд з тим, звісно ж не можна його приймати. Зрештою, цей план не прийме і Росія, якій зараз дуже важко зупиняти війну", — наголошує експерт у розмові з Фокусом.

Іван Ус прогнозує, що нинішній дипломатичний сплеск щодо мирного врегулювання невдовзі завершиться: "Зараз складається таке враження, що тиснуть на нас і проти нас, але це ненадовго і нам потрібно вистояти, бо інакше "світить" капітуляція".

Насправді, попри гучні заяви віцепрезидента Венса, на переконання експерта, навіть у Сполучених Штатах сьогодні достатньо гравців, які виступають проти втілення нового "мирного плану", вважаючи його однозначною перемогою китайсько-російського блоку над західним, до якого входять США.