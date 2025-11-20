Білий шум Білого дому: чи справді Трамп погодився на умови Кремля

Офіційний Київ відреагував на інформацію про таємний мирний план Вашингтону та Москви, наголосивши при цьому на необхідності миротворчого лідерства президента Трампа. Чи означає це, що Україна може пристати на запропоновані умови, з’ясовував Фокус.

Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова співпрацювати зі США у досягненні миру на тлі медійної хвилі про запропоновані Києву мирні плани. Зокрема, як підкреслив президент, офіційний Київ "з початку року підтримує всі рішучі кроки та лідерство президента Трампа, кожну сильну й справедливу пропозицію, щоб закінчити цю війну". "І тільки президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилась", — акцентував глава держави. Він також розповів, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі 19 листопада в Анкарі "запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик".

«Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат. Але головне для зупинки кровопролиття й тривалого миру – щоб ми працювали в координації разом з усіма партнерами і щоб американське лідерство залишалось дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та дасть безпеку людям», - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, новий «мирний план» США, що складається з 28 пунктів, передбачає, серед іншого, передання РФ всього Донбасу, скорочення удвічі ЗСУ, а також визнання російської мови державною. Даний план начебто розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, зять Трампа Джаред Кушнер і глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Яку гру щодо війни в Україні проводять Білий дім та Кремль

Коментуючи Фокусу неабияке пожвавлення в питанні завершення російсько-української війни, політолог, кандидат політичних наук Олексій Буряченко зауважує наступне: «Відверто кажучи, складається таке враження, що у прагненні досягти «сделки», Трампу абсолютно все одно, на кого він в процесі здійснюватиме тиск: чи на Україну, чи на Росію, чи на Європу, чи на усіх одночасно. Але щодо того, що комунікація по вісі Вашингтон-Москва відбувалася завжди і повсякчас не має бути жодних ілюзій – це реальність. Між тим, в певний момент Україна спільно з європейцями змогла перетиснути політичну повістку для Трампа в плані його розуміння, що історія про Україну без України носитиме для нього великі електоральні ризики».

Окреслюючи зазначені ризики, експерт констатував: «Ризики – це передусім програш республіканців на виборах до Конгресу у 2026 році. Власне тому, як на мене, Трамп не зі своєї волі все ж таки намагається комунікувати перемовний трек з Україною, тому що, серед іншого, на нього тиснуть його ж американські ЗМІ. При цьому нещодавні санкції, запроваджені США відносно Росії можуть призвести до того, що економіка РФ у найближчі роки може «прилетіти» до дефолту. Саме тому, дуже чітко усвідомлюючи таку перспективу, росіяни критично поставили необхідність щодо поновлення політичного діалогу по припиненню війни з Україною. Тобто, недаремно Дмитрієв літав до Сполучених Штатів, де дуже багато часу проводив з Віткоффом».

Наразі російська сторона, на думку Олексія Буряченка, усіляко намагається «максимально витиснути» широкий контекст майбутніх домовленостей. «Сценарій, який розігрується – не на користь України, але США так чи інакше не можуть протиснути «під ключ» домовленості з РФ без врахування позиції України. Все одно Трампу доведеться шукати точки дотику з Києвом в плані погодження відповідного консенсусу. При цьому, зазначу, що з європейською точкою зору Трамп абсолютно не рахується. Місія Віткоффа, як і представників Пентагону, які приїхали в Київ, зараз полягає в тому, щоб не ставати на чийсь бік, а донеси чітку позицію Києва до Білого дому для того, щоб потім вийти на наступний цикл фіналізації певного широкого договору по завершенню російсько-української війни. В той же час Росія зараз намагається інтерпретувати план Трампа по Газі на Україну і підсунути його американцям у якості «пігулки» для вирішення російсько-української війни. А потім росіяни, як фіговим листом, намагатимуться прикритися рішенням Радбезу ООН і статутом Організації Об’єднаних Націй щодо Близького Сходу. Ця гра дозволить росіянам виграти час, а Трампу – отримати результат і потенційно Нобелівську премію миру. А що відбуватиметься далі США, на правду, мало цікавить», - підсумовує Олексій Буряченко.

Чи дійсно у США все ще не має чіткого бачення щодо мирного врегулювання

Водночас політолог, партнер агенції з комунікацій та урядових звʼязків Good Politics Максим Джигун у розмові з Фокусом констатує: «На мою думку, до «плану 28» дуже доклався путінський представник Дмитрієв, який за великим рахунком зараз бореться за своє життя і місце під політичним сонцем у вищих владних колах Російської Федерації. Дмитрієв має точки виходу на падких до швидких результатів персонажів з оточення Трампа, а те, що ця «мирна» історія сплила саме зараз обумовлено кількома факторами, один з яких – це точно той корупційний скандал, який несеться в Україні і, м’яко кажучи, не додає нам на міжнародній арені якихось іміджевих, політичних чи дипломатичних балів. Тобто, росіяни відчуваючи, що Україна зараз слабка та вразлива в дипломатичному сенсі, прагнуть нас дотиснути. Втім, наш ворог глибоко помиляється, оскільки яким би не було наразі наше внутрішньополітичне становище, Україна ні за яких обставин не погодиться на 27 з 28-ми пунктів цього плану і ніякий кредит довіри до нашої влади чи його відсутність не змусить українців піти на швидке закінчення війни не на своїх умовах».

На переконання експерта, «ініціативи Дмитрієва-Віткоффа» не мають широкого погодження на найвищому політичному рівні. «США вже неодноразово під різними формулюваннями і фокусами відкидали сміхотворні умови РФ, тому глибоко сумніваюся в тому, що позиція Америки зараз однозначно «За» план, котрий гуляє в медійному полі», - резюмує Максим Джигун.

Чому кремлівський сценарій по завершенню війни не спрацює

Про неоднозначність позиції американської сторони говорить у розмові з Фокусом і політолог Дмитро Левусь. «Вважаю, що серед оточення Трампа зараз не має однозначної і чіткої лінії щодо закінчення російсько-української війни, попри усі намагання відверто проросійського персонажа Віткоффа. Дмитрієв, який є візаві Віткоффа усіляко намагається зараз продемонструвати свою потрібність Путіну, тому правдами-неправдами просуває саме такий порядок денний», - підкреслює експерт.

На думку політолога, принцип «Нічого про Україну без України», попри велетенське медійне нагнітання ситуації був і залишається актуальним: «Все рівно, як не крути і з якого боку не підходь, без України нічого не може вирішитися. Тобто, допоки Україна не скаже свого слова, ніякі плани 28, 29, 30 і так далі працювати не будуть».

Загалом той факт, наголошує Дмитро Левусь, що хтось десь за кулісами у кулуарному порядку розробляє і просуває так звані мирні плани без залучення до процесу офіційного Києва абсолютно не означає їх практичну реалізацію в подальшому. Політолог особливо підкреслює, що попри нагнітання ситуації, у Сполучених Штатах станом на зараз не має єдності у питанні просування «намальованого у Кремлі і завізованого Віткоффом» сценарію завершення російсько-української війни.