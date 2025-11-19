Переговори щодо України: що говорять про мирний план, який ніхто не хоче коментувати

Обговорювана в західних ЗМІ "рамкова угода" США і Росії про завершення війни не відповідає інтересам України. Але джерела повідомляють, що президенту України можуть буквально висунути ультиматум, у якому не враховуються ні інтереси України, ні Європи, але тільки РФ.

Західні ЗМІ пишуть про мирний план, який обговорили спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв. Він фактично змушує Україну капітулювати, оскільки в 28 пунктах є тільки вигода для Кремля, а не для України. Фокус зібрав усе, що відомо.

Президент України Володимир Зеленський перебував у Стамбулі на переговорах із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, коли у ЗМІ почали просочуватися новини про те, що Росія і США таємно домовляються про мирну угоду.

Глава московського бюро Reuters Гай Фолконбрідж раніше повідомляв, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф приєднається до Зеленського та Ердогана в Анкарі, проте Віткофф не був присутній на зустрічі двох лідерів.

Сполучені Штати дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що він буде змушений погодитися на угоду з Росією, яка передбачає передачу Україною територій Росії. Разом із віддачею земель Києву доведеться здати зброю і скоротити армію. План фактично передає максималістські вимоги Кремля для миру з Україною.

При цьому українські чиновники або європейці не брали участі в складанні плану — над ним працювали тільки американці та росіяни.

США вже почали інформувати європейські країни про свій план. Білий дім офіційно не прокоментував цього плану.

Але президент США Дональд Трамп, виступаючи на інвестиційному форумі Саудівської Аравії та США, заявив, що він "завершив" вісім воєн і залишилася ще одна — війна Росії проти України.

"Я думав, що вона буде легкою (для врегулювання — ред.), тому що у мене хороші стосунки з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований у президенті Путіні. Він це знає. Я думав, що це буде легко", — додав Трамп.

Реакція Європи — план Віткоффа зустріли зі скептицизмом

Тим часом, за словами представника Білого дому, план може бути реалізований найближчими днями, написала Даша Бернс, репортер журналу The Politico. У постах на Х вона зазначила, що високопоставлений представник Білого дому повідомив, що мирна угода між Росією та Україною може бути досягнута "вже цього тижня", а найімовірніше, до кінця місяця.

"Вони вважають, що Україна в змозі прийняти угоду, яку Віткофф уклав із Росією (згідно з повідомленнями Axios). А що стосується європейців? "Нам, по суті, плювати на європейців", — процитувала Бернс своє джерело.

Водночас Алекс Вікхем, політичний оглядач британського Bloomberg, зазначає, що європейські офіційні особи заявляють, що Росія знову намагається гратися зі США і Стівом Віткоффом, організувавши нові "переговори" щодо України.

"Джерела в Європі висловлюють великий скептицизм, зазначаючи, що ми вже стикалися з подібними ситуаціями з Віткоффом і Росією, і все це провалилося. Європа не бере участі в цих переговорах. Неясно, хто з американського боку їх підтримує. Схоже, це чергова ідея Віткоффа-Дмітрієва, яка поступається російським вимогам", — зазначає репортер.

За його словами, в Європі зазначають, що Росія відчайдушно намагається уникнути санкцій США і щоразу, коли на неї чиниться економічний тиск, робить вигляд, що зацікавлена в угоді перед США.

Постачання російського палива в першій половині листопада впали до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну, що є ще однією ознакою того, що санкції завдають шкоди. Але немає жодних ознак того, що Путін відійшов від своїх колишніх максималістських вимог щодо України.

"План" у кінцевому підсумку спрацює тільки в тому разі, якщо його підтримають Трамп, Рубіо та Україна, а поки що жодних ознак цього немає", — резонно зазначив Вікхем.

Реакція Росії

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Росія відкрита до продовження переговорів щодо України, пауза в переговорах виникла не з її вини.

"Москва відкрита до продовження, Москва відкрита до переговорів. Та пауза, яка виникла, вона виникла, власне, через небажання київського режиму продовжувати цей діалог", — сказав він, коментуючи слова президента Туреччини Реджепа Ердогана, який висловив надію на продовження стамбульського процесу.

Водночас Пєсков заявив, що в Кремлі "бачать", що західні ЗМІ публікують положення плану Віткоффа-Дмітрієва щодо українського врегулювання, але сказати з цього приводу нічого.

"У нас немає жодних новацій до того, що було сказано. Мені вам нічого сказати. Ми бачимо повідомлення у ЗМІ. Ми бачимо, читаємо повідомлення у ЗМІ, і нам нічого додати нового", — сказав Пєсков.

Марія Захарова, представниця МЗС РФ, раніше і зовсім заявила, що Росія не отримувала від США інформації офіційними каналами щодо якихось "угод" щодо України, про які пишуть ЗМІ.

Реакція України

В Україні зараз перебувають міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл і низка інших високопоставлених генералів Пентагону, які вже зустрілися з міністром оборони Денисом Шмигалем.

Міністр розповів, що представив делегації США напрацювання України у сфері оборонних інновацій — "зокрема, з виробництва FPV, перехоплювачів і deep strike".

Ден Дрісколл і високопоставлена делегація Пентагону прибули в Україну "з місією зі встановлення фактів, щоб зустрітися з українськими офіційними особами та обговорити зусилля з припинення війни", — заявив прес-секретар армії полковник Дейв Батлер.

За даними іншого джерела, що є офіційною особою США, місія, організована за вказівкою президента Трампа, є частиною зусиль Білого дому з відновлення мирних переговорів.

За словами чиновника, Дрісколл, як очікують, обговорить умови бойових дій і потреби у зброї з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, а також зусилля, які зароджуються зі встановлення миру.

Сам президент України вже прокоментував новини про мирний план Віткоффа-Дмітрієва, заявивши, що вдячний президенту Ердогану за розмову і зустріч. Він цінує внесок Туреччини в дипломатичну роботу, а щодо Дональда Трампа сказав тільки, що в Україні від початку цього року підтримують усі "рішучі кроки і лідерство президента Трампа, кожну сильну і справедливу пропозицію, щоб завершити цю війну".

"Тільки Президент Трамп і Сполучені Штати Америки мають достатню силу, щоб війна нарешті закінчилася. Президент Ердоган сьогодні запропонував формати розмови, які я підтримав, і для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть принести результат", — написав Зеленський, наголосивши, що головне для зупинки кровопролиття та тривалого миру — це координація з усіма партнерами та щоб американське лідерство залишалося "дієвим, сильним і наближало мир, який протримається довго та забезпечить безпеку людям".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Зеленський до Туреччини привіз свій мирний план, розроблений разом з європейськими партнерами. Але РФ його не прийме.

Раніше США повідомили Зеленському, що той має зрозуміти, що Україна має піти на поступки під час переговорів. Цей план адмінстрація Трампа вважає реалістичним для завершення війни.

Нагадаємо, що план, запропонований США і Росією Україні, передбачає визнання офіційного статусу російської мови в Україні та статусу філії РПЦ — УПЦ МП. Також це вимагатиме від України залишити територію Донбасу, яка зараз перебуває під контролем українського уряду.