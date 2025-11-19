Переговоры по Украине: что говорят о мирном плане, который никто не хочет комментировать

Обсуждаемое в западных СМИ "рамочное соглашение" США и России о завершении войны не отвечает интересам Украины. Но источники сообщают, что президенту Украины могут буквально выдвинуть ультиматум, в котором не учитываются ни интересы Украины, ни Европы, но только РФ.

Западные СМИ пишут о мирном плане, который обсудили спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев. Он фактически заставляет Украину капитулировать, так как в 28 пунктах есть только выгода для Кремля, а не для Украины. Фокус собрал все, что известно.

Президент Украины Владимир Зеленский находился в Стамбуле на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, когда в СМИ стали просачиваться новости о том, что Россия и США тайно договариваются о мирном соглашении.

Глава московского бюро Reuters Гай Фолконбридж ранее сообщал, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф присоединится к Зеленскому и Эрдогану в Анкаре, однако Уиткофф не присутствовал на встрече двух лидеров.

Соединенные Штаты дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он будет вынужден принять сделку с Россией, которая подразумевает передачу Украиной территорий России. Вместе с отдачей земель Киеву придется сдать оружие и сократить армию. План фактически передает максималистские требования Кремля для мира с Украиной.

При этом украинские чиновники, или европейцы не принимали участия в составлении плана — над ним работали только американцы и россияне.

США уже начали информировать европейские страны о своем плане. Белый дом официально не прокомментировал этот план.

Но президент США Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме Саудовской Аравии и США, заявил, что он "завершил" восемь войн и осталась еще одна — война России против Украины.

"Я думал, что она будет легкой (для урегулирования — ред.), потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным, но сейчас я немного разочарован в президенте Путине. Он это знает. Я думал, что это будет легко", — добавил Трамп.

Реакция Европы — план Уиткоффа встретили со скептицизмом

Тем временем, по словам представителя Белого дома, план может быть реализован в ближайшие дни, написала Даша Бернс, репортер журнала The Politico. В постах на Х она отметила, что высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто "уже на этой неделе", а скорее всего, к концу месяца.

"Они считают, что Украина в состоянии принять соглашение, которое Виткофф заключил с Россией (согласно сообщениям Axios). А что касается европейцев? "Нам, по сути, плевать на европейцев", — процитировала Бернс свой источник.

При этом Алекс Уикхэм, политический обозреватель британского Bloomberg, отмечает, что европейские официальные лица заявляют, что Россия снова пытается играть с США и Стивом Уиткоффом, организовав новые "переговоры" по Украине.

"Источники в Европе выражают большой скептицизм, отмечая, что мы уже сталкивались с подобными ситуациями с Уиткоффом и Россией, и все это провалилось. Европа не участвует в этих переговорах. Неясно, кто с американской стороны их поддерживает. Похоже, это очередная идея Уиткоффа-Дмитриева, которая уступает российским требованиям", — отмечает репортер.

По его словам, в Европе отмечают, что Россия отчаянно пытается избежать санкций США и всякий раз, когда на нее оказывается экономическое давление, делает вид, что заинтересована в соглашении перед США.

Поставки российского топлива в первой половине ноября упали до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину, что является еще одним признаком того, что санкции наносят ущерб. Но нет никаких признаков того, что Путин отошел от своих прежних максималистских требований по Украине.

"План" в конечном итоге сработает только в том случае, если его поддержат Трамп, Рубио и Украина, а пока никаких признаков этого нет", — резонно отметил Уикхэм.

Реакция России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия открыта к продолжению переговоров по Украине, пауза в переговорах возникла не по ее вине.

"Москва открыта к продолжению, Москва открыта к переговорам. Та пауза, которая возникла, она возникла, собственно, из-за нежелания киевского режима продолжать этот диалог", — сказал он, комментируя слова президента Турции Реджепа Эрдогана, выразившего надежду на продолжение стамбульского процесса.

При этом Песков заявил, что в Кремле "видят", что западные СМИ публикуют положения плана Уиткофф-Дмитриев по украинскому урегулированию, но сказать по этому поводу нечего.

"У нас нет никаких новаций к тому, что было сказано. Мне вам нечего сказать. Мы видим сообщения в СМИ. Мы видим, читаем сообщения в СМИ, и нам нечего добавить нового", — сказал Песков.

Мария Захарова, представительница МИД РФ, ранее и вовсе заявила, что Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Реакция Украины

В Украине сейчас находятся министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и ряд других высокопоставленных генералов Пентагона, которые уже встретились с министром обороны Денисом Шмыгалем.

Министр рассказал, что представил делегации США наработки Украины в сфере оборонных инноваций – "в частности, по производству FPV, перехватчиков и deep strike".

Дэн Дрисколл и высокопоставленная делегация Пентагона прибыли в Украину "с миссией по установлению фактов, чтобы встретиться с украинскими официальными лицами и обсудить усилия по прекращению войны", — заявил пресс-секретарь армии полковник Дэйв Батлер.

По данным другого источника, являющегося официальным лицом США, миссия, организованная по указанию президента Трампа, является частью усилий Белого дома по возобновлению мирных переговоров.

По словам чиновника, Дрисколл, как ожидается, обсудит условия боевых действий и потребности в оружии с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, а также зарождающиеся усилия по установлению мира.

Сам президент Украины уже прокомментировал новости о мирном плане Уиткоффа-Дмитриева, заявив, что благодарен президенту Эрдогану за разговор и встречу. Он ценит вклад Турции в дипломатическую работу, а насчет Дональда Трампа сказал только, что в Украине с начала этого года поддерживают все "решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы завершить эту войну".

"Только Президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец-то закончилась. Президент Эрдоган сегодня предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку. Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут принести результат", — написал Зеленский, подчеркнув, что главное для остановки кровопролития и продолжительного мира – это координация со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось "действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и обеспечит безопасность людям".

Напомним, ранее Фокус писал, что Зеленский в Турцию привез свой мирный план, разработанный вместе с европейскими партнерами. Но РФ его не примет.

Ранее США сообщили Зеленскому, что тот должен понять, что Украина должна пойти на уступки во время переговоров. Этот план админстрация Трампа считает реалистичным для завершения войны.

Напомним, что план, предложенный США и Россией Украине предусматривает признание официального статуса русского языка в Украине и статуса филиала РПЦ — УПЦ МП. Также это потребует от Украины оставить территорию Донбасса, которая сейчас находится под контролем украинского правительства.