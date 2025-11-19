США не ведут с Россией официальных переговоров о завершении войны, — МИД РФ

США не обращались к России по официальным каналам по поводу каких-либо соглашений по Украине, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне появления в западных СМИ информации о готовящемся мирном соглашении и ведущихся в связи с этим переговорах.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российский МИД не получал какой-либо информации из Госдепартамента США о подготовке документов такого уровня, пишет росСМИ "Ридус".

"Как сообщили в МИД, если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран. От Госдепа МИД России ничего подобного не получал", — заявила Захарова.

А ТАСС Захарова заявила, что есть "официальные каналы, о которых знают в Соединенных Штатах Америки, для решения соответствующих вопросов, их обсуждения, для переговорных процессов".

"Этими каналами и необходимо пользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в министерстве иностранных дел не получали", — сообщила Захарова и добавила, что СМИ, публикующие такую информацию "буквально, в принципе, наверное, и обязаны" рассказать, откуда именно ее получают.

"Мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали различные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее", — сказала Захарова.

Напомним, издание Axios 18 ноября со ссылкой на неназванных российских и американских чиновников написало, что администрация президента США Дональда Трампа работает над новым планом по прекращению российско-украинской войны и уже провела консультации с представителями России. При этом в материале издания был комментарий спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева, который заявил, что в этот раз "мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана".

Позже издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Белого дома написало, что рамочное соглашение о прекращении войны в Украине может быть согласовано всеми сторонами к концу ноября — а, возможно, "уже на этой неделе". О том, что переговоры "интенсифицировались" также сообщил источник CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября заявлял, что Киев готовит "активизацию переговоров" о завершении войны. С этой целью он прилетел в Турцию, где 19 ноября встретился со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и президентом этой страны Реджепом Эрдоганом. Представителей России в Турции не было, но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва "будет открыта для разговора" по итогам этих встреч.

Фокус разбирался в том, что скрывается в секретном плане США и РФ и почему он может быть опасным для Украины. В частности, под ширмой "гарантий безопасности" могут скрываться заморозка фронта на нынешних линиях, уступки по курсу на НАТО и даже "защита русскоязычных".

Напомним, министр армии США Дэн Дрисколл и начальник штаба, генерал Рэнди Джордж 20 ноября встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным инсайдеров, одной из тем встречи будут условия мирного соглашения с Россией, которые до того обсуждались с Москвой.