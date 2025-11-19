США не ведуть із Росією офіційних переговорів про завершення війни, — МЗС РФ

США не зверталися до Росії за офіційними каналами з приводу будь-яких угод щодо України, заявила представник МЗС РФ Марія Захарова на тлі появи в західних ЗМІ інформації про підготовку мирної угоди, яку готують, і переговори, що ведуться у зв'язку з цим.

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що російське МЗС не отримувало будь-якої інформації з Держдепартаменту США про підготовку документів такого рівня, пише росЗМІ "Ридус".

"Як повідомили в МЗС, якби в американської сторони з'явилися пропозиції, то про них повідомили б встановленими для цього каналами зв'язку зовнішньополітичних відомств двох країн. Від Держдепу МЗС Росії нічого подібного не отримувало", — заявила Захарова.

А ТАСС Захарова заявила, що є "офіційні канали, про які знають у Сполучених Штатах Америки, для вирішення відповідних питань, їх обговорення, для переговорних процесів".

"Цими каналами і необхідно користуватися. Жодної інформації від американської сторони в згаданому контексті в міністерстві закордонних справ не отримували", — повідомила Захарова і додала, що ЗМІ, які публікують таку інформацію, "буквально, в принципі, напевно, і зобов'язані" розповісти, звідки саме її отримують.

"Ми вже неодноразово все бачили і замовні статті, і статті, які на всі лади описували різні процеси, потім це нічого не підтверджувалося і так далі", — сказала Захарова.

Нагадаємо, видання Axios 18 листопада з посиланням на неназваних російських і американських чиновників написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над новим планом щодо припинення російсько-української війни і вже провела консультації з представниками Росії. Водночас у матеріалі видання був коментар спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва, який заявив, що цього разу "ми відчуваємо, що російську позицію дійсно почуто".

Пізніше видання Politico з посиланням на неназваного високопоставленого представника Білого дому написало, що рамкова угода про припинення війни в Україні може бути узгоджена всіма сторонами до кінця листопада — а, можливо, "вже цього тижня". Про те, що переговори "інтенсифікувалися" також повідомило джерело CNN.

Президент України Володимир Зеленський 18 листопада заявляв, що Київ готує "активізацію переговорів" про завершення війни. З цією метою він прилетів до Туреччини, де 19 листопада зустрівся зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом і президентом цієї країни Реджепом Ердоганом. Представників Росії в Туреччині не було, але прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Москва "буде відкрита для розмови" за підсумками цих зустрічей.

Фокус розбирався в тому, що ховається в секретному плані США і РФ і чому він може бути небезпечним для України. Зокрема, під ширмою "гарантій безпеки" можуть ховатися заморожування фронту на нинішніх лініях, поступки за курсом на НАТО і навіть "захист російськомовних".

Нагадаємо, міністр армії США Ден Дрісколл і начальник штабу, генерал Ренді Джордж 20 листопада зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. За даними інсайдерів, однією з тем зустрічі будуть умови мирної угоди з Росією, які до того обговорювалися з Москвою.