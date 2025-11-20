Белый шум Белого дома: действительно ли Трамп согласился на условия Кремля

Официальный Киев отреагировал на информацию о тайном мирном плане Вашингтона и Москвы, подчеркнув при этом необходимость миротворческого лидерства президента Трампа. Означает ли это, что Украина может принять предложенные условия, выяснял Фокус.

Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова сотрудничать с США в достижении мира на фоне медийной волны о предложенных Киеву мирных планах. В частности, как подчеркнул президент, официальный Киев "с начала года поддерживает все решительные шаги и лидерство президента Трампа, каждое сильное и справедливое предложение, чтобы закончить эту войну". "И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки имеют достаточную силу, чтобы война наконец закончилась", — акцентировал глава государства. Он также рассказал, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи 19 ноября в Анкаре "предложил форматы разговора, которые я поддержал, и для нас важно, что Турция готова предоставить необходимую площадку".

"Мы готовы работать и в любых других содержательных форматах, которые могут дать результат. Но главное для остановки кровопролития и длительного мира — чтобы мы работали в координации вместе со всеми партнерами и чтобы американское лидерство оставалось действенным, сильным и приближало мир, который продержится долго и даст безопасность людям", — резюмировал Зеленский.

Напомним, новый "мирный план" США, состоящий из 28 пунктов, предусматривает, среди прочего, передачу РФ всего Донбасса, сокращение вдвое ВСУ, а также признание русского языка государственным. Данный план якобы разрабатывали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Какую игру по войне в Украине проводят Белый дом и Кремль

Комментируя Фокусу большое оживление в вопросе завершения российско-украинской войны, политолог, кандидат политических наук Алексей Буряченко отмечает следующее: "Откровенно говоря, складывается такое впечатление, что в стремлении достичь "сделки", Трампу абсолютно все равно, на кого он в процессе будет осуществлять давление: или на Украину, или на Россию, или на Европу, или на всех одновременно. Но относительно того, что коммуникация по оси Вашингтон-Москва происходила всегда и всегда не должно быть никаких иллюзий — это реальность. Между тем, в определенный момент Украина совместно с европейцами смогла пережать политическую повестку для Трампа в плане его понимания, что история об Украине без Украины будет носить для него большие электоральные риски".

Очерчивая указанные риски, эксперт констатировал: "Риски — это прежде всего проигрыш республиканцев на выборах в Конгресс в 2026 году. Собственно поэтому, как по мне, Трамп не по своей воле все же пытается коммуницировать переговорный трек с Украиной, потому что, среди прочего, на него давят его же американские СМИ. При этом недавние санкции, введенные США в отношении России могут привести к тому, что экономика РФ в ближайшие годы может "прилететь" к дефолту. Именно поэтому, очень четко осознавая такую перспективу, россияне критически поставили необходимость возобновления политического диалога по прекращению войны с Украиной. То есть, недаром Дмитриев летал в Соединенные Штаты, где очень много времени проводил с Уиткоффом".

Сейчас российская сторона, по мнению Алексея Буряченко, всячески пытается "максимально вытеснить" широкий контекст будущих договоренностей. "Сценарий, который разыгрывается — не в пользу Украины, но США так или иначе не могут продавить "под ключ" договоренности с РФ без учета позиции Украины. Все равно Трампу придется искать точки соприкосновения с Киевом в плане согласования соответствующего консенсуса. При этом, отмечу, что с европейской точкой зрения Трамп абсолютно не считается. Миссия Уиткоффа, как и представителей Пентагона, которые приехали в Киев, сейчас заключается в том, чтобы не становиться на чью-то сторону, а донеси четкую позицию Киева до Белого дома для того, чтобы потом выйти на следующий цикл финализации определенного широкого договора по завершению российско-украинской войны. В то же время Россия сейчас пытается интерпретировать план Трампа по Газе на Украину и подсунуть его американцам в качестве "таблетки" для решения российско-украинской войны. А потом россияне, как фиговым листом, будут пытаться прикрыться решением Совбеза ООН и уставом Организации Объединенных Наций по Ближнему Востоку. Эта игра позволит россиянам выиграть время, а Трампу — получить результат и потенциально Нобелевскую премию мира. А что будет происходить дальше США, по правде, мало интересует", — заключает Алексей Буряченко.

Действительно ли у США все еще нет четкого видения относительно мирного урегулирования

В то же время политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун в разговоре с Фокусом констатирует: "По моему мнению, к "плану 28" очень приложился путинский представитель Дмитриев, который по большому счету сейчас борется за свою жизнь и место под политическим солнцем в высших властных кругах Российской Федерации. Дмитриев имеет точки выхода на падких на быстрые результаты персонажей из окружения Трампа, а то, что эта "мирная" история всплыла именно сейчас обусловлено несколькими факторами, один из которых — это точно тот коррупционный скандал, который несется в Украине и, мягко говоря, не добавляет нам на международной арене каких-то имиджевых, политических или дипломатических баллов. То есть, россияне чувствуя, что Украина сейчас слабая и уязвимая в дипломатическом смысле, стремятся нас дожать. Впрочем, наш враг глубоко ошибается, поскольку каким бы ни было сейчас наше внутриполитическое положение, Украина ни при каких обстоятельствах не согласится на 27 из 28-ми пунктов этого плана и никакой кредит доверия к нашей власти или его отсутствие не заставит украинцев пойти на быстрое окончание войны не на своих условиях".

По убеждению эксперта, "инициативы Дмитриева-Виткоффа" не имеют широкого согласования на самом высоком политическом уровне. "США уже неоднократно под разными формулировками и фокусами отвергали смехотворные условия РФ, поэтому глубоко сомневаюсь в том, что позиция Америки сейчас однозначно "За" план, который гуляет в медийном поле", — резюмирует Максим Джигун.

Почему кремлевский сценарий по завершению войны не сработает

О неоднозначности позиции американской стороны говорит в разговоре с Фокусом и политолог Дмитрий Левусь. "Считаю, что среди окружения Трампа сейчас нет однозначной и четкой линии по окончанию российско-украинской войны, несмотря на все попытки откровенно пророссийского персонажа Виткоффа. Дмитриев, который является визави Виткоффа всячески пытается сейчас продемонстрировать свою нужность Путину, поэтому правдами-неправдами продвигает именно такую повестку дня", — подчеркивает эксперт.

Зеленский привез в Турцию свой мирный план, "который Россия никогда не примет", — Axios

По мнению политолога, принцип "Ничего об Украине без Украины", несмотря на огромное медийное нагнетание ситуации был и остается актуальным: "Все равно, как ни крути и с какой стороны ни подходи, без Украины ничего не может решиться. То есть, пока Украина не скажет своего слова, никакие планы 28, 29, 30 и так далее работать не будут".

В целом тот факт, отмечает Дмитрий Левусь, что кто-то где-то за кулисами в кулуарном порядке разрабатывает и продвигает так называемые мирные планы без привлечения к процессу официального Киева абсолютно не означает их практическую реализацию в дальнейшем. Политолог особо подчеркивает, что несмотря на нагнетание ситуации, в Соединенных Штатах по состоянию на сейчас нет единства в вопросе продвижения "нарисованного в Кремле и завизированного Виткоффом" сценария завершения российско-украинской войны.