Переговорщик Трампа поддался российскому влиянию, – Sky News

Специальный посланник по мирным миссиям в администрации президента Дональда Трампа Стив Уиткофф находится под российским влиянием и транслирует нарративы Кремля.

Уиткофф, американский миллиардер, дипломат и застройщик понятия не имеет о заключении политических сделок, считает военный аналитик Майкл Кларк, бывший генеральный директор Королевского объединенного института оборонных исследований. Свое видение он озвучил, отвечая на вопросы Sky News.

Комментируя информацию о секретных мирных переговорах между США и Россией. Кларк отметил, что Кирилл

Дмитриев, бизнесмен, близкий к Владимиру Путину, начал переговоры Уиткоффом после того, как президент США ввел свои первые значимые санкции против России. Они обсудили мирный план Уиткоффа, который, по словам Кларка, "выглядит так же, как и любой другой план".

Відео дня

Аналитик предполагает, что Уиткофф поддался влиянию Дмитриева, заявив: "Русские побеждают. Русские не безрассудны. Им нужен только Донбасс".

"Не знаю, почему он так думает. Это все еще российский след", – говорит Кларк.

Также эксперт указывает на тот факт, что хотя Уиткофф – "хороший человек", он не понимает сути переговоров.

"Он умеет слушать, и именно поэтому русские его так любят. Но, как торговец недвижимостью, он считает, что все, кто садится за стол переговоров, хотят заключить сделку. В конце концов, сделка заканчивается. Вы бы не сидели за столом переговоров, если бы не хотели ее заключать. Но в политике так не принято", – отмечает Кларк.

Аналитик подчеркивает, что в политике люди садятся за стол переговоров, не желая заключать сделку, потому что они там по разным причинам.

"Кажется, он до сих пор не понимает разницы между экономической и политической сделками", – резюмировал Кларк.

Напомним, как ошибки Уиткоффа усложнили переговоры о завершении войны.

Также сообщалось, когда, по словам Уиткоффа, США конкретно возьмутся за прекращение войны в Украине.