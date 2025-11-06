Стив Уиткофф сделал заявление во время выступления на America Business Forum 6 ноября 2025 года. По его словам, администрация Трампа "урегулирует" войну в Украине.

Специальный посланник по мирным миссиям в администрации президента Дональда Трампа заявил, что "Решение войны между РФ и Украиной – важный шаг, над которым мы будем работать после прекращения войны в Газе".

Его заявление касается приоритизации разрешения конфликта в Газе перед фокусом на урегулировании войны между Россией и Украиной, подчеркивая, что ситуация в Газе служит моделью для последующих усилий.

"Это модель того, что произойдет в Украине. И мы это урегулируем. И я думаю, что это, вероятно… это, пожалуй, самый важный вопрос, который нужно урегулировать дальше", — заявил Уиткофф.

Речь о войне в Украине зашла на фоне обсуждения ситуации в Газе. Стив Уиткофф заявил, что к Соглашениям Авраама — соглашениям о нормализации отношений между Израилем и несколькими государствами с мусульманским большинством, достигнутым при посредничестве США, — присоединится еще одна страна.

Выступая на бизнес-форуме во Флориде, Уиткофф не назвал страну, но сообщил, что вернется в Вашингтон для объявления в четверг вечером. По сообщениям израильских СМИ, речь идет о Казахстане, который уже поддерживает официальные дипломатические отношения с Израилем.

Если эта информация подтвердится, этот шаг станет очередным расширением соглашений, начало которым было положено в 2020 году историческими соглашениями между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, к которым позднее присоединились Марокко и Судан.

Администрация Трампа активно расширяет рамки: ведутся переговоры с Азербайджаном, Сирией (после бегства Башара Асада), Ливаном, Саудовской Аравией и даже Арменией.

Соглашения Авраама стали краеугольным камнем дипломатических усилий США на Ближнем Востоке, направленных на укрепление регионального сотрудничества и перестройку альянсов в связи с меняющимися геополитическими интересами.

Присоединение новой стороны — в случае ее официального оформления — станет значительным событием на фоне возросшей напряженности в регионе после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и продолжающихся боевых действий с участием поддерживаемых Ираном группировок в Ливане, Сирии и Йемене.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что прекратил войну между Израилем и ХАМАС. У президента США есть список войн, которые он якобы прекратил и он носит его с собой.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пропал из публичного пространства после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио, после которого была отменена новая встреча президентов РФ и США.