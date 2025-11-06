Стів Віткофф зробив заяву під час виступу на America Business Forum 6 листопада 2025 року. За його словами, адміністрація Трампа "врегулює" війну в Україні.

Спеціальний посланник із мирних місій в адміністрації президента Дональда Трампа заявив, що "Вирішення війни між РФ і Україною — важливий крок, над яким ми працюватимемо після припинення війни в Газі".

Його заява стосується пріоритизації розв'язання конфлікту в Газі перед фокусом на врегулюванні війни між Росією та Україною, наголошуючи на тому, що ситуація в Газі слугує моделлю для подальших зусиль.

"Це модель того, що станеться в Україні. І ми це врегулюємо. І я думаю, що це, ймовірно... це, мабуть, найважливіше питання, яке потрібно врегулювати далі", — заявив Віткофф.

Мова про війну в Україні зайшла на тлі обговорення ситуації в Газі. Стів Віткофф заявив, що до Угод Авраама — угод про нормалізацію відносин між Ізраїлем і кількома державами з мусульманською більшістю, досягнутих за посередництва США, — приєднається ще одна країна.

Виступаючи на бізнес-форумі у Флориді, Віткофф не назвав країну, але повідомив, що повернеться до Вашингтона для оголошення в четвер увечері. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, йдеться про Казахстан, який уже підтримує офіційні дипломатичні відносини з Ізраїлем.

Якщо ця інформація підтвердиться, цей крок стане черговим розширенням угод, початок яким було покладено у 2020 році історичними угодами між Ізраїлем, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Бахрейном, до яких пізніше приєдналися Марокко й Судан.

Адміністрація Трампа активно розширює мкжі: ведуться переговори з Азербайджаном, Сирією (після втечі Башара Асада), Ліваном, Саудівською Аравією і навіть Вірменією.

Угоди Авраама стали наріжним каменем дипломатичних зусиль США на Близькому Сході, спрямованих на зміцнення регіонального співробітництва та перебудову альянсів у зв'язку з мінливими геополітичними інтересами.

Приєднання нової сторони — у разі її офіційного оформлення — стане значною подією на тлі підвищеної напруженості в регіоні після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і триваючих бойових дій за участю підтримуваних Іраном угруповань у Лівані, Сирії та Ємені.

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв, що припинив війну між Ізраїлем і ХАМАС. У президента США є список воєн, які він нібито припинив, і він носить його із собою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зник із публічного простору після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, після яких було скасовано нову зустріч президентів РФ і США.