Спеціальний посланник із мирних місій в адміністрації президента Дональда Трампа Стів Віткофф перебуває під російським впливом і транслює наративи Кремля.

Віткофф, американський мільярдер, дипломат і забудовник поняття не має про укладення політичних угод, вважає військовий аналітик Майкл Кларк, колишній генеральний директор Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Своє бачення він озвучив, відповідаючи на запитання Sky News.

Коментуючи інформацію про секретні мирні переговори між США і Росією. Кларк зазначив, що Кирило

Дмитрієв, бізнесмен, близький до Володимира Путіна, почав переговори з Віткоффом після того, як президент США запровадив свої перші значущі санкції проти Росії. Вони обговорили мирний план Віткоффа, який, за словами Кларка, "виглядає так само, як і будь-який інший план".

Аналітик припускає, що Віткофф піддався впливу Дмитрієва, заявивши: "Росіяни перемагають. Росіяни не безрозсудні. Їм потрібен тільки Донбас".

"Не знаю, чому він так думає. Це все ще російський слід", — каже Кларк.

Також експерт вказує на той факт, що хоча Віткофф — "хороша людина", він не розуміє суті переговорів.

"Він уміє слухати, і саме тому росіяни його так люблять. Але, як торговець нерухомістю, він вважає, що всі, хто сідає за стіл переговорів, хочуть укласти угоду. Зрештою, угода закінчується. Ви б не сиділи за столом переговорів, якби не хотіли її укладати. Але в політиці так не прийнято", — зазначає Кларк.

Аналітик підкреслює, що в політиці люди сідають за стіл переговорів, не бажаючи укладати угоду, тому що вони там з різних причин.

"Здається, він досі не розуміє різниці між економічною та політичною угодами", — резюмував Кларк.

