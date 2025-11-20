Це капітуляція: європейські країни виступили проти мирного плану США, — Reuters

Країни Європейського союзу виступають проти мирного плану для завершення російсько-української війни, який був розроблений спільно представниками США та Росії. Цей план передбачає відмову України від території, а також зменшення кількості військових та роззброєння армії.

На думку європейських партнерів, така ініціатива була б рівнозначна капітуляції України. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що офіційний Вашингтон дав зрозуміти Зеленському, що він повинен прийняти розроблений ними план, який передбачає поступки, зокрема і територіальні.

Посилення дипломатичного тиску США відбувається у незручний момент для Києва — ситуація на фронті погіршилася останніми тижнями, росіяни ведуть наступ, а минулого тижня до цих проблем додався корупційний скандал щодо корупції в енергетиці. Через це у середу, 19 листопада, у відставку були відправлені міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. Крім того фігурантами справи є також колишній бізнес-партнер Зеленського Тимур Міндіч, проти якого були застосовані санкції РНБО.

У Москві відповіли, що наразі не ведуться консультації щодо укладання мирної угоди. Речник президента РФ Володимира Путіна заявив, що позиція Росії не змінюється після саміту на Алясці, де Путін зустрівся з Дональдом Трампом. Утім визнав, що контакти між Росією та США присутні.

Пєсков також нагадав, що будь-яка мирна угода повинна враховувати "першочергові причини конфлікту" — фразу, яку Москва давно використовує для позначення своїх вимог. До цього можна віднести питання статусу російської мови як другої офіційної в Україні та права філії РПЦ — УПЦ МП. Ці вимоги також зазначені в договорі, який пропонується Україні.

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зібралися в Брюсселі, були обережними в своїх заявах і не коментували мирний план. Водночас вони дали зрозуміти, що не приймуть вимог про суттєві поступки з боку Києва.

"Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет всіх країн, тривалого миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією", — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

У Білому Домі наразі не надали коментарів щодо конкретних пропозицій. Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що США й надалі розроблятимуть варіанти завершення цієї війни на основі пропозицій України та Росії. Водночас він підкреслив, що обидві сторони повинні будуть йти на "складні, але необхідні поступки".

У межах перемовин Україну відвідує делегація США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом і начальником штабу армії Ренді Джорджем.

У середу ввечері вони зустрілися з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським, який заявив їм, що найкращий спосіб забезпечити справедливий мир – це захищати повітряний простір України, розширити її можливості завдавати удари вглиб Росії та стабілізувати лінію фронту.

Водночас у четвер пройде зустріч генералів армії США з президентом Володимиром Зеленським. Очікується, що на цій зустрічі генерали переконуватимуть Зеленського ухвалити умови запропонованого плану.

Нагадаємо, що мирний план, розроблений США та Росією, передбачає, що Україні повернуть окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

19 листопада Володимир Зеленський мав провести зустріч з представником Трампа Стівом Віткоффом в Анкарі, щоб обговорити мирний план, розроблений США та Росією. Утім, ця зустріч не відбулася, адже Зеленський вирушив до Туреччини з іншим планом, який був розроблений Україною та Європою. Цей план передбачає вимоги, "які Росія ніколи не прийме".

Водночас повідомлялося, що активізація дипломатичних зусиль США щодо укладання угоди з'явилася на тлі того, що Росія дала зрозуміти Вашингтону, що готова до мирних перемовин та завершення війни.