Амністія РФ і відмова від НАТО: генерали США схилятимуть Зеленського до поступок, — ЗМІ

Мирний план, який США і Росія розробили для України без участі Києва і Брюсселя, передбачає, що РФ не відповідатиме за скоєне.

У плані є пункти про амністію за воєнні злочини, повернення РФ у світову економіку і відмову України від членства в НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на своє джерело.

Йдеться про амністію за всі воєнні злочини.

"А це ще ширше, ніж навіть злочини, вчинені російськими військовими", — розповів інсайдер.

Що стосується вступу до НАТО, то не тільки Україна повинна відмовитися від цього і прибрати цей пункт із Конституції, а й члени Альянсу зобов'язані визнати законодавчо, що Україна ніколи в майбутньому не стане членом НАТО.

Сьогодні у другій половині дня відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з американськими генералами, міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу Ренді Джорджем.

Відео дня

Співрозмовник ресурсу каже, що, за наявною інформацією, головною темою розмови буде якраз тиск на Зеленського, щоб він прийняв таку рамку домовленостей, після чого американці говоритимуть із росіянами.

Наразі деталі "мирного плану" не опубліковано офіційно, однак, виходячи з інформації, що просочилася, він передбачає радикальні поступки Росії, які підтримує США, та ілюзорні перспективи для України, яка залишається незахищеною в разі нової агресії РФ.

Так, озвучується, що в плані є пункт про заборону на розміщення іноземних миротворчих сил усередині країни, скорочення ЗСУ вдвічі, офіційний статус російської мови і відмова від деяких видів озброєнь.

Цей план із 28 пунктів нібито розробили спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф і радник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв.

У США вважають його реалістичним для завершення війни. Чиновники Білого дому вже дали зрозуміти президенту України Володимиру Зеленському, що Україна повинна буде піти на поступки.

За інформацією американських ЗМІ, Дональд Трамп схвалив цей план. Реакція Москви — стримано-оптимістична, проте сам документ викликає серйозний скептицизм у аналітиків і всередині України.

Дмитрієв ще наприкінці жовтня заявляв, що Росія і Сполучені Штати "близькі до дипломатичного вирішення конфлікту".