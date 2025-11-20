Амнистия РФ и отказ от НАТО: генералы США будут склонять Зеленского к уступкам, — СМИ

Мирный план, который США и Россия разработали для Украины без участия Киева и Брюсселя, предусматривает, что РФ не будет отвечать за содеянное.

В плане есть пункты об амнистии за военные преступления, возвращение РФ в мировую экономику и отказ Украины от членства в НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на свой источник.

Речь идет об амнистии за все военные преступления.

"А это еще шире, чем даже преступления, совершенные российскими военными", – рассказал инсайдер.

Что касается вступления в НАТО, то не только Украина должна отказаться от этого и убрать данный пункт из Конституции, но и члены Альянса обязаны признать законодательно, что Украина никогда в будущем не станет членом НАТО.

Сегодня во второй половине дня состоится встреча президента Владимира Зеленского с американскими генералами, министром армии США Дэном Дрисколлом и начальником штаба Рэнди Джорджем.

Собеседник ресурса говорит, что, по имеющейся информации, главной темой разговора будет как раз давление на Зеленского, чтобы он принял такую ​​рамку договоренностей, после чего американцы будут говорить с россиянами.

На данный момент детали "мирного плана" не опубликованы официально, однако исходя из просочившейся информации, он предусматривает радикальные уступки России, которые поддерживает США, и иллюзорные перспективы для Украины, которая остается незащищенной в случае новой агрессии РФ.

Так, озвучивается, что в плане есть пункт о запрете на размещение иностранных миротворческих сил внутри страны, сокращение ВСУ в два раза, официальный статус русского языка и отказ от некоторых видов вооружений.

Этот план из 28 пунктов якобы разработали спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

В США считают его реалистичным для завершения войны. Чиновники Белого дома уже дали понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Украина должна будет принять уступки.

По информации американских СМИ, Дональд Трамп одобрил этот план. Реакция Москвы – сдержанно-оптимистичная, однако сам документ вызывает серьезный скептицизм у аналитиков и внутри Украины.

Дмитриев еще в конце октября заявлял, что Россия и Соединенные Штаты "близки к дипломатическому решению конфликта".