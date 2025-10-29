Посланник Путина обещает мир с Украиной и прогнозирует "близкое решение" между РФ и США

В Кремле прогнозируют завершение войны в течение года. По словам спецпредставителя Владимира Путина Кирилла Дмитриева, Россия и Соединенные Штаты "близки к дипломатическому решению конфликта".

Как сообщает Reuters, Дмитриев выступил с заявлениями на инвестиционной конференции в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Посланник Путина заявил, что Россия настроена достичь мира с Украиной, а главными участниками будущих переговоров, по его мнению, остаются Москва и Вашингтон.

"Мы уверены, что мы на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать это возможным", — сказал Дмитриев во время выступления перед участниками конференции.

Он также ответил утвердительно на вопрос, возможен ли мир в Украине в течение одного года. "Я считаю, что да", — отметил Дмитриев.

По информации агентства, до поездки в Эр-Рияд российский чиновник находился в Соединенных Штатах, где провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Его визит совпал по времени с решением перенести саммит между Трампом и Путиным.

Во время выступления Дмитриев отметил важность сотрудничества между Россией, США и Саудовской Аравией, отметив, что эти три государства являются "ведущими владельцами природных ресурсов" и могут способствовать стабильности.

"Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который существует вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в больший конфликт. И для этого мы должны делать лучше, чем мы делали до сих пор, а не хуже", — заявил он.

По мнению Дмитриева, активизация дипломатических контактов может стать основой для снижения напряжения в отношениях между Россией и Западом. Он добавил, что Россия "не заинтересована в длительном конфликте" и видит себя стороной, "готовой к миру".

Напомним, по данным Reuters, Кирилл Дмитриев является генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций и одним из ближайших советников президента России Владимира Путина в сфере международного экономического сотрудничества.

Фокус писал, с какой целью Кремль делегировал Дмитриева в Вашингтон.

Фокус также сообщал, что в США отвергли оценку Дмитриева относительно влияния новых санкций.