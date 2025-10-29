Посланець Путіна обіцяє мир з Україною та прогнозує "близьке рішення" між РФ та США

У Кремлі прогнозують завершення війни протягом року. За словами спецпредставника Володимира Путіна Кирила Дмитрієва, Росія і Сполучені Штати "близькі до дипломатичного вирішення конфлікту".

Як повідомляє Reuters, Дмитрієв виступив із заявами на інвестиційній конференції у місті Ер-Ріяд (Саудівська Аравія). Посланець Путіна заявив, що Росія налаштована досягти миру з Україною, а головними учасниками майбутніх переговорів, на його думку, залишаються Москва і Вашингтон.

"Ми впевнені, що ми на шляху до миру, і як миротворці ми повинні зробити це можливим", – сказав Дмитрієв під час виступу перед учасниками конференції.

Він також відповів ствердно на запитання, чи можливий мир в Україні протягом одного року. "Я вважаю, що так", – зазначив Дмитрієв.

За інформацією агентства, до поїздки в Ер-Ріяд російський посадовець перебував у Сполучених Штатах, де провів зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Його візит збігся у часі з рішенням перенести саміт між Трампом і Путіним.

Під час виступу Дмитрієв наголосив на важливості співпраці між Росією, США та Саудівською Аравією, зазначивши, що ці три держави є "провідними власниками природних ресурсів" і можуть сприяти стабільності.

"Зараз люди зосереджені на регіональному конфлікті, який існує навколо Росії, але ми не хочемо, щоб він переріс у більший конфлікт. І для цього ми повинні робити краще, ніж ми робили досі, а не гірше", – заявив він.

На думку Дмитрієва, активізація дипломатичних контактів може стати основою для зниження напруги у відносинах між Росією та Заходом. Він додав, що Росія "не зацікавлена у тривалому конфлікті" й бачить себе стороною, "готовою до миру".

Нагадаємо, за даними Reuters, Кирило Дмитрієв є генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій і одним із найближчих радників президента Росії Володимира Путіна у сфері міжнародного економічного співробітництва.

Фокус писав, з якою метою Кремль делегував Дмитрієва до Вашингтону.

Фокус також повідомляв, що у США відкинули оцінку Дмитрієва щодо впливу нових санкцій.