"Це каже російський пропагандист": у США відкинули оцінку Дмитрієва щодо впливу нових санкцій

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва "російським пропагандистом" через його заяви про те, що санкції шкодять лише американцям. За словами посадовця, обмеження вже серйозно впливають на російську економіку та фінансування її війни.

За інформацією CBS News, Дмитрієв заявив, що санкції проти російських нафтогазових компаній "не вплинуть на економіку Росії", а лише піднімуть ціни на пальне в США. Міністр фінансів США назвав цю позицію "пропагандою" і зазначив, що економіка Росії вже відчуває наслідки: Індія припинила закупівлі російської нафти, а частина китайських нафтопереробних заводів зупинила роботу.

"Ну, я думаю, що Росія одразу відчує біль. Можу вам сказати, що ми вже бачили, як Індія повністю припинила закупівлі російської нафти. Багато китайських нафтопереробних заводів зупинилися", — заявив він.

Окрім цього, в інтерв'ю Бессент пояснив, що російська економіка фактично перебуває у стані воєнного часу: зростання мінімальне, а інфляція перевищує 20%. За його словами, санкції на нафтовий експорт можуть значно скоротити доходи РФ і обмежити фінансування війни, що тиснутиме на Кремль і може змусити його до переговорів.

Щодо перебування Дмитрієва у США, Бессент нагадав, що санкції з нього тимчасово зняли для офіційних зустрічей. Проте його слова не відображають реальний стан російської економіки, яка вже втратила близько 20% доходів від нафти та може втратити ще 20–30%.

"Якщо ви переглянете кожну тезу росіян, вони, здається, використовують слово: "Ми імунізували економіку проти цього". Ну, вони не імунізували економіку. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%. Тож знову ж таки, президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр, а потім ви цитуєте російського пропагандиста", — відповів він на питання ведучої.

Нагадаємо, що 24 жовтня Кирило Дмитрієв вирушив до США для "офіційних" переговорів за кілька днів після того, як Трамп ввів санкції проти Москви.

Як повідомляли російські ЗМІ, спецпредставник РФ Кирило Дмитрієв заявив, що санкції США не вплинуть на економіку Росії. За його словами, вони лише призведуть до зростання цін на заправках у США. Дмитрієв додав, що "помилкові наративи Байдена ніколи не спрацьовували".