"Это говорит российский пропагандист": в США отвергли оценку Дмитриева о влиянии новых санкций

Министр финансов США Скотт Бессент назвал спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева "российским пропагандистом" из-за его заявлений о том, что санкции вредят только американцам. По словам чиновника, ограничения уже серьезно влияют на российскую экономику и финансирование ее войны.

По информации CBS News, Дмитриев заявил, что санкции против российских нефтегазовых компаний "не повлияют на экономику России", а лишь поднимут цены на топливо в США. Министр финансов США назвал эту позицию "пропагандой" и отметил, что экономика России уже ощущает последствия: Индия прекратила закупки российской нефти, а часть китайских нефтеперерабатывающих заводов остановила работу.

"Ну, я думаю, что Россия сразу почувствует боль. Могу вам сказать, что мы уже видели, как Индия полностью прекратила закупки российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились", — заявил он.

Кроме этого, в интервью Бессент объяснил, что российская экономика фактически находится в состоянии военного времени: рост минимальный, а инфляция превышает 20%. По его словам, санкции на нефтяной экспорт могут значительно сократить доходы РФ и ограничить финансирование войны, что будет давить на Кремль и может заставить его к переговорам.

Относительно пребывания Дмитриева в США, Бессент напомнил, что санкции с него временно сняли для официальных встреч. Однако его слова не отражают реальное состояние российской экономики, которая уже потеряла около 20% доходов от нефти и может потерять еще 20-30%.

"Если вы просмотрите каждый тезис россиян, они, кажется, используют слово: "Мы иммунизировали экономику против этого". Ну, они не иммунизировали экономику. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это может привести к падению их еще на 20 или 30%. Поэтому опять же, президента Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Он делает свой смелый маневр, а потом вы цитируете российского пропагандиста", — ответил он на вопрос ведущей.

Напомним, что 24 октября Кирилл Дмитриев отправился в США для "официальных" переговоров через несколько дней после того, как Трамп ввел санкции против Москвы.

Как сообщали российские СМИ, спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев заявил, что санкции США не повлияют на экономику России. По его словам, они лишь приведут к росту цен на заправках в США. Дмитриев добавил, что "ложные нарративы Байдена никогда не срабатывали".