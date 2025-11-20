Это капитуляция: европейские страны выступили против мирного плана США, — Reuters

Страны Европейского союза выступают против мирного плана для завершения российско-украинской войны, который был разработан совместно представителями США и России. Этот план предусматривает отказ Украины от территории, а также уменьшение количества военных и разоружение армии.

По мнению европейских партнеров, такая инициатива была бы равнозначна капитуляции Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что официальный Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять разработанный ими план, который предусматривает уступки, в том числе и территориальные.

Усиление дипломатического давления США происходит в неудобный момент для Киева — ситуация на фронте ухудшилась в последние недели, россияне ведут наступление, а на прошлой неделе к этим проблемам добавился коррупционный скандал о коррупции в энергетике. Из-за этого в среду, 19 ноября, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Кроме того фигурантами дела являются также бывший бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич, против которого были применены санкции СНБО.

В Москве ответили, что пока не ведутся консультации по заключению мирного соглашения. Представитель президента РФ Владимира Путина заявил, что позиция России не меняется после саммита на Аляске, где Путин встретился с Дональдом Трампом. Впрочем признал, что контакты между Россией и США присутствуют.

Песков также напомнил, что любое мирное соглашение должно учитывать "первоочередные причины конфликта" — фразу, которую Москва давно использует для обозначения своих требований. К этому можно отнести вопрос статуса русского языка как второго официального в Украине и права филиала РПЦ — УПЦ МП. Эти требования также указаны в договоре, который предлагается Украине.

Министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе, были осторожными в своих заявлениях и не комментировали мирный план. В то же время они дали понять, что не примут требований о существенных уступках со стороны Киева.

"Украинцы хотят мира — справедливого мира, который уважает суверенитет всех стран, длительного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией", — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В Белом Доме пока не предоставили комментариев относительно конкретных предложений. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что США и в дальнейшем будут разрабатывать варианты завершения этой войны на основе предложений Украины и России. В то же время он подчеркнул, что обе стороны должны будут идти на "сложные, но необходимые уступки".

В рамках переговоров Украину посещает делегация США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом и начальником штаба армии Рэнди Джорджем.

В среду вечером они встретились с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским, который заявил им, что лучший способ обеспечить справедливый мир — это защищать воздушное пространство Украины, расширить ее возможности наносить удары вглубь России и стабилизировать линию фронта.

При этом в четверг пройдет встреча генералов армии США с президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что на этой встрече генералы будут убеждать Зеленского принять условия предложенного плана.

Напомним, что мирный план, разработанный США и Россией, предусматривает, что Украине вернут оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

19 ноября Владимир Зеленский должен был провести встречу с представителем Трампа Стивом Уиткоффом в Анкаре, чтобы обсудить мирный план, разработанный США и Россией. Впрочем, эта встреча не состоялась, ведь Зеленский отправился в Турцию с другим планом, который был разработан Украиной и Европой. Этот план предусматривает требования, "которые Россия никогда не примет".

В то же время сообщалось, что активизация дипломатических усилий США по заключению соглашения появилась на фоне того, что Россия дала понять Вашингтону, что готова к мирным переговорам и завершению войны.