Віцепрезидент США з'явився на інтерв'ю, де вкотре заявив, що Трамп має отримати Нобелівську премію миру, а потім повідомив, що зовнішня політика президента США спрямована на те, щоб замінити військове виробництво культурним обміном.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив низку заяв під час бесіди з керівником вашингтонського бюро Breitbart News Метью Бойлом. Захід проводився спільно з CGCN та Інститутом ALFA.

Венс здивувався, чому Україна і РФ не займаються "культурним обміном"

Спочатку Венс охарактеризував зовнішню політику президента Дональда Трампа як "спрямовану на використання колосальної економічної могутності Америки для досягнення миру в усьому світі, замінивши військове виробництво культурним обміном".

У відповідь на прохання Бойла обговорити суттєві зміни в зовнішній та економічній політиці від попередніх республіканських адміністрацій до нинішньої, віцепрезидент Венс наголосив, що Трамп просуває національні інтереси, ставлячи їх вище за глобальні, наголошує на "справедливій торгівлі", а не на глобальній, і прагне миру за допомогою економічних важелів.

"Його позиція полягає в тому, що він хоче укласти максимально вигідну угоду для американського народу", — заявив Венс.

Віцепрезидент Венс описав зміну в мисленні Білого дому, що виходить за рамки прямих економічних переговорів, у бік використання торговельних перемовин та економічного потенціалу під час обговорення війни та миру — на відміну від попередніх адміністрацій, які вважали війну і торгівлю двома різними питаннями.

"Ми змогли використати неймовірний економічний вплив Сполучених Штатів Америки. На нас припадає 25 відсотків світового ВВП, можливо, навіть трохи більше. Чому ми ніколи не використовуємо наш економічний вплив для досягнення миру? Тому що, коли країни не воюють одна з одною, коли вони справді використовують свої економічні таланти для виробництва корисних речей, а не зброї, щоб вбивати одна одну, це створює неймовірні економічні можливості для американців — і саме тому президент так зосереджений на мирі", — заявив Венс.

Віцепрезидент укотре повторив сентенцію про те, що друга адміністрація Трампа з моменту вступу на посаду в січні уклала "вісім мирних угод", що свідчить про те, що якщо Трамп розв'яже ще два глобальні конфлікти, він заслужить Нобелівську премію миру, на яку його активно номінували цього року.

Лауреатом Нобелівської премії миру 2025 року стала венесуельська антисоціалістка, колишня депутатка й активістка Марія Коріна Мачадо, яка присвятила свою нагороду Трампу.

Віцепрезидент Венс охарактеризував президента як по суті "гуманіста" і "крутого хлопця, але не схильного до насильства".

"Чому б вам не припинити вбивати один одного і не почати торгувати? Чому б Росії та Україні, замість того щоб вбивати один одного, не зайнятися торгівлею? — запитав віцепрезидент Венс, описуючи хід думки президента. — Подорожуйте між двома країнами, беріть участь у якомусь культурному обміні".

"Це його фундаментальна точка зору, на яку він зважає в цих речах, і, по суті, якщо ми доб'ємося більшого миру в усьому світі, це буде добре для американських робітників, це буде добре для американського народу, і президент і надалі прагне до миру", — підсумував він.

Нагадаємо, на сьогодні заплановано зустріч глави держави з американськими генералами, міністром армії США Деном Дрісколлом і начальником штабу Ренді Джорджем, де, як стверджують джерела, президента України схилятимуть до поступок на користь РФ.

Зокрема, від нього можуть вимагати відмови від вступу до НАТО, а також амністії для всіх військових злочинів РФ в Україні.