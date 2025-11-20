Вице-президент США явился на интервью, где в который раз заявил, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира, а потом сообщил, что внешняя политика президента США направлена на то, чтобы заменить военное производство культурным обменом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал ряд заявлений во время беседы с руководителем вашингтонского бюро Breitbart News Мэтью Бойла. Мероприятие проводилось совместно с CGCN и Институтом ALFA.

Вэнс удивился, почему Украина и РФ не занимаются "культурным обменом"

Сначала Вэнс охарактеризовал внешнюю политику президента Дональда Трампа как "направленную на использование колоссальной экономической мощи Америки для достижения мира во всем мире, заменив военное производство культурным обменом".

В ответ на просьбу Бойла обсудить существенные изменения во внешней и экономической политике от предыдущих республиканских администраций к нынешней, вице-президент Вэнс подчеркнул, что Трамп продвигает национальные интересы, ставя их превыше глобальных, делает упор на "справедливую торговлю", а не на глобальную и стремится к миру посредством экономических рычагов.

Відео дня

"Его позиция заключается в том, что он хочет заключить максимально выгодную сделку для американского народа", - заявил Вэнс.

Вице-президент Вэнс описал изменение в мышлении Белого дома, выходящее за рамки прямых экономических переговоров, в сторону использования торговых переговоров и экономического потенциала при обсуждении войны и мира — в отличие от предыдущих администраций, которые считали войну и торговлю двумя разными вопросами.

"Мы смогли использовать невероятное экономическое влияние Соединенных Штатов Америки. На нас приходится 25 процентов мирового ВВП, возможно, даже чуть больше. Почему мы никогда не используем наше экономическое влияние для достижения мира? Потому что, когда страны не воюют друг с другом, когда они действительно используют свои экономические таланты для производства полезных вещей, а не оружия, чтобы убивать друг друга, это создает невероятные экономические возможности для американцев — и именно поэтому президент так сосредоточен на мире", - заявил Вэнс.

Вице-президент в который раз повторил сентенцию о том, что вторая администрация Трампа с момента вступления в должность в январе заключила "восемь мирных соглашений", что говорит о том, что если Трамп разрешит еще два глобальных конфликта, он заслужит Нобелевскую премию мира, на которую его активно номинировали в этом году.

Лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года стала венесуэльская антисоциалистка, бывший депутат и активистка Мария Корина Мачадо, которая посвятила свою награду Трампу.

Вице-президент Вэнс охарактеризовал президента как по сути "гуманиста" и "крутого парня, но не склонного к насилию".

"Почему бы вам не прекратить убивать друг друга и не начать торговать? Почему бы России и Украине, вместо того чтобы убивать друг друга, не заняться торговлей? — спросил вице-президент Вэнс, описывая ход мысли президента. - Путешествуйте между двумя странами, участвуйте в каком-то культурном обмене".

"Это его фундаментальная точка зрения, которую он учитывает в этих вещах, и, по сути, если мы добьемся большего мира во всем мире, это будет хорошо для американских рабочих, это будет хорошо для американского народа, и президент будет продолжать стремиться к миру", — заключил он.

Напомним, на сегодня запланирована встреча главы государства с американскими генералами, министром армии США Дэном Дрисколлом и начальником штаба Рэнди Джорджем, где, как утверждают источники, президента Украины будут склонять к уступкам в пользу РФ.

В частности, от него могут требовать отказа от вступления в НАТО, а также амнистии для всех военных преступлений РФ в Украине.