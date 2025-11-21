Имитация или капитуляция: зачем Зеленский принял к рассмотрению "мирный" план Виткоффа-Дмитриева

Украина получила от Соединенных Штатов проект так называемого мирного плана и, как констатировали на Банковой, будет работать над его пунктами для "достойного завершения войны". Что на самом деле означает дипломатическая игра Киева, выяснял Фокус.

После довольно длительной медийно-кулуарной волны относительно мирного урегулирования российско-украинской войны, вечером в четверг, 20 ноября наконец появилась официальная позиция Украины. В частности, в Офисе президента сообщили о том, что Владимир Зеленский получил от США проект плана, который, по оценке американской стороны, "может существенно активизировать дипломатию".

"Президент Украины очертил принципиальные основы, которые важны для нашего народа и будет работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное окончание войны. Украина от первых секунд российского вторжения стремится к миру, и мы поддерживаем все содержательные предложения, которые способны приблизить настоящий мир. Украина всегда поддерживала предложения президента Трампа, чтобы закончить кровопролитие", — отметили на Банковой. Там также добавили, что президент Зеленский уже в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Дональдом Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, которые нужны для мира.

Відео дня

Напомним, на днях в ряде ведущих американских медиа появилась информация о новом "мирном плане" из 28-ми пунктов, который окружение Трампа разрабатывало в консультациях с россиянами. Среди прочего, документ якобы предусматривает передачу РФ всего Донбасса. Кроме того, официальный Киев должен вдвое сократить армию (ВСУ), а также согласиться на признание РПЦ МП и закрепление русского языка де-юре в качестве второго государственного.

Почему "мирный план" Виткоффа-Дмитриева является обреченным

Комментируя Фокусу перипетии вокруг так называемого американского мирного плана, политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний отмечает следующее: "Из того, что Виткофф с Дмитриевым написали где-то в подворотне в конце концов ничего не получится. Знаете, есть такая поговорка о дипломатии: "Если дипломат говорит "Да", это означает возможно. Если означает, что возможно, это означает "Нет", а если говорит "Нет", то это не дипломат". Поэтому, я считаю, что вся эта суета — не более чем дипломатические игры в результате которых все вернется к самому началу. Очевидно, что Украина с тем всем, что обнародуют СМИ не согласится, тем более, что наши позиции по сравнению с мартом прошлого года, когда нам пытались втюхать нечто подобное, ощутимо усилились. В то же время экономика России, территорию которой Украина "мочит", наращивая постоянно свои удары, падает. Поэтому, думаю, будет затягивание времени, пока не начнутся блэкауты в России и тогда переговорная позиция наша станет доминирующей".

По убеждению эксперта, несмотря на вероятное отсутствие прогресса в плане мирного урегулирования, украинская сторона может сыграть в свою пользу, используя "мирный план" Виткоффа-Дмитриева на внутриполитическом поле. "Зеленский, думаю, будет проводить следующую линию, заявляя: "Вот видите, я не предатель, в отличие от всех тех, кто "качает" историю с Миндичем, подыгрывая тем самым россиянам". То есть, Банковая начнет использовать ситуацию в свою пользу, нивелируя параллельно тему отставки Ермака", — подчеркивает политолог, по прогнозу которого "переговорная катавасия" продлится еще не один и даже не два месяца, а значительно дольше.

Какую линию по мирному урегулированию на самом деле проводит Трамп

В то же время политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом констатирует: "Логика дипломатии Трампа заключается в том, чтобы выполнить свое обещание и достичь мира в Украине. А вот условия достижения этого мира Трампу абсолютно безразличны. С точки зрения Трампа, достижение мира произойдет тогда, когда Украина и Россия сойдутся где-то посередине и соответственно о чем-то договорятся, а он подписанную бумажку покажет всему миру и скажет: "Смотрите, я достиг мира!". Соответственно стратегия Трампа сводится к тому, чтобы давить на стороны с тем, чтобы они шли на переговоры и уступки. При этом Трамп давит на того, кого в соответствующий момент считает более слабым. Очевидно, что коррупционные скандалы в Украине и ситуация на фронте составили для Трампа впечатление, что Украина сейчас находится в максимально слабой позиции и ее нужно быстро дожимать".

Назвав так называемый "план-28" формально американским, а содержательно — российским, эксперт добавил: "Как по мне, американцы действительно творчески доработали этот план, потому что до такого рафинированного идиотизма, как, например, сдача Донбасса в аренду, россияне бы точно не додумались бы. Это — классический рафинированный идиотизм от двух американских торговцев недвижимостью — Трампа и Уиткоффа. Следует отметить, что Трамп за более чем год президентства, действуя аналогично, не достиг ни одного результата по российско-украинской войне. И теперь, скорее всего, нас 2-3 недели (на большее у Трампа не хватает терпения) будут ждать масштабные информационные атаки. С утра и до ночи нас будут бомбардировать информационно, мол, все очень и очень плохо, поэтому, давайте, сдавайтесь".

В случае, если Украина не согнется под мощной информационной волной, прогнозирует эксперт, то через 2-3 недели соответственно вектор Трампа по мирному урегулированию может измениться. "Нам всем на волне мощных информационных атак нужно понимать, что Трамп — непоследовательный политик, которого надолго не хватает. Поэтому проект с так называемым новым "мирным планом" — это ненадолго. Если у Трампа не получится быстро дожать Украину, он отступит и сработает легендарный лозунг: "Trump Always Chickens Out" (термин, который означает, что действующий президент США обычно озвучивает жесткие угрозы, но потом отступает, откладывая их до лучших времен — Фокус)", — заключает Петр Олещук.

Каким образом должна реагировать Украина на новые "мирные" инициативы

На данном этапе, считает ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, Украина должна проводить "осторожную дипломатию" чтобы с одной стороны, не раздражать лишний раз Трампа, а с другой — "похоронить" предложенные требования.

"Как отмечает известный израильский журналист Сергей Ауслендер, сейчас складывается такое впечатление, что текст так называемого мирного плана был набран на московском компьютере, затем переведён на английский и представлен в итоге в качестве предложения американской стороны. Учитывая это, мы должны проводить двойную игру: нельзя говорить, что "американский" план плохой, но вместе с тем, конечно же, нельзя его принимать. В конце концов, этот план не примет и Россия, которой сейчас очень трудно останавливать войну", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Иван Ус прогнозирует, что нынешний дипломатический всплеск по мирному урегулированию вскоре завершится: "Сейчас складывается такое впечатление, что давят на нас и против нас, но это ненадолго и нам нужно выстоять, иначе "светит" капитуляция".

На самом деле, несмотря на громкие заявления вице-президента Вэнса, по мнению эксперта, даже в Соединенных Штатах сегодня достаточно игроков, которые выступают против воплощения нового "мирного плана", считая его однозначной победой китайско-российского блока над западным, в который входят США.