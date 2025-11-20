Забыли о войне: политики занимаются воровством и выяснением отношений, им безразличен фронт

Больше всего, что мне противно во всей этой истории с Миндичем и его многочисленной компанией — это отсутствие внимания к войне, вот что для меня является их худшим грехом. Но в том-то и дело, что миндичи здесь, к сожалению, не одиноки.

Потерять 100 млн во время боевых действий — это дело нескольких часов. Это болезненно, но это не смертельно. Смертельно, когда люди на самых высоких ступенях нашего государственного организма и на самой вершине неформальной иерархии живут в безразличии к вооруженной борьбе, которая сейчас идет.

Они воруют у нас не столько деньги, они воруют кое-что гораздо более ценное.

Відео дня

Они имеют формальные полномочия, но их не применяют для того, чтобы сделать ту же энергетику — скелет нашего тыла — более защищенной и выносливой. Что это такое, как не скрытое дезертирство со своего участка фронта?

Они имеют самый дорогой ресурс: сейчас это доступ к уху Верховного главнокомандующего, которому подчинен и тыл, и фронт. И они этот золотой ресурс тратят для того, чтобы вредить, а не чтобы помогать. Что это как не диверсия в одной из самых опасных форм?

Важно

Чудо сохранения армии: есть ли у Украины план еще на два или пять лет войны

***

Но не то ли самое отвратительное равнодушие к войне можно встретить не только среди топовых представителей властной группы, но и среди так называемой оппозиции, и среди лагеря тех, кто называет себя лидерами общественного мнения, и среди грандов журналистики или звезд культуры?

Какой-то депутат профильного комитета Верховной Рады, который пафосно молчит все эти годы о самых масштабных проблемах в армии, но получает зарплату — не такой ли он самый преступник?

Миллиардер из списка Forbes, который, кроме пиара, не использовал и десятой доли своих колоссальных средств и лоббистских возможностей для защиты родины — кто он, как не дезертир?

Кто, как не он, бросил дело обороны страны в ужасной неорганизованности и некомпетентности — имея лучшие компетентности, опыт и способности для организации боевой работы?

Популярный певец в прекрасной физической форме, который без конца ездит с концертами и ни дня не воевал — не больше ли он своим примером сделал для пропаганды СОЧ, чем все вражеские соловьевы, вместе взятые? Не так же ли в этом сработал лучше всех скабеевых топовый украинский публицист, который откровенно говорит, что он — "белая кость" и не должен воевать?

Все эти VIP-СОЧники, парламентские дезертиры и массовые поп-уклонисты — вы думаете, что от них меньше крови и смертей, меньше стертых в порошок бахмутов?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно