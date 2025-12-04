Военным не добавили ни копейки: почему проект бюджета называют унижением ВС

Вчера приняли бюджет, где базовое денежное обеспечение, по словам отдельных нардепов, снова не увеличат в течение всего 2026 года.

Во-первых, РЕАЛЬНОЕ денежное обеспечение военнослужащих с 2023 года упало более чем на 25%. (Я считаю инфляцию из официальных источников, которая по итогам текущего года может достичь 7,5%, и за 2023 год составила 5,1%, а за 2024 — 12%).

Итак, ФАКТИЧЕСКОЕ денежное обеспечение военнослужащего с 2023 года УМЕНЬШИЛОСЬ НА ЧЕТВЕРТЬ.

Второе. Как росла СРЕДНЯЯ Зарплата по стране за аналогичный период? Ответ: пока у военнослужащих денежное обеспечение стояло, как вкопанное, на месте, средняя зарплата по стране выросла примерно в ДВА раза. Еще нет итогов этого года, но, по данным Пенсионного фонда, в июле этого года она составила 26 499 грн, что на 96% больше, чем в июле 2022 года. Так что я грубо прогнозирую, что декабрь 2022 года к декабрю 2025 будет не сильно отличаться.

Таким образом, мы имеем снижение оплаты "труда" солдат во многих измерениях. Те из них, кто получает только "базу", стали беднее за эти годы как в абсолютных измерениях, из-за инфляции, так и по сравнению со своими согражданами, которые остались жить гражданской жизнью.

