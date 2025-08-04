ВСУ нужны новые командиры: как выиграть войну дронов у России

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Вот что самое важное сегодня.

Россия наращивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ превосходство над нами.

Чтобы выиграть ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ соревнование с врагом, нам нужно поменять подход. Нужно, чтобы командовали не "военные старой школы", а технологически образованные командиры, способные руководить инженерами, а не только ударниками, способные моментально ставить задачи инженерно-технологического характера, а не просто руководить боевой работой.

Российский "Рубикон" отжимает у нас Покровск. Будет ли работа над ошибками? Поменяем ли мы наши подходы?

к тому, как оценивать эффективность работы командиров и подчиненных;

к тому, как надо строить состав и функционал подразделений (где у нас R&D (Research and Development — "Разработка и Воплощение" — Ф.) в армии ОФИЦИАЛЬНО? все еще полулегальное?);

к тому, как государство должно поддерживать подразделения (выполнять их технологически-инженерные запросы, а не только давать зарплату и не-совсем-в-тему — приказы).

Классическая война давно в прошлом. Чем больше пехоты — тем меньше пехоты. Сейчас время операторов и инженеров. И, главное, время командиров, которые компетентны командовать операторами и инженерами.

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