ВСУ нужны новые командиры: как выиграть войну дронов у России
Россия наращивает технологическое преимущество на фронте, и это ясно видно под Покровском, пишет военнослужащий Игорь Луценко. Чтобы выиграть технологическое соревнование с врагом, нужно изменить подход, нужны командиры нового типа, способные управлять инженерами и операторами, а не только живой силой.
Вот что самое важное сегодня.
Россия наращивает ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ превосходство над нами.
Чтобы выиграть ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ соревнование с врагом, нам нужно поменять подход. Нужно, чтобы командовали не "военные старой школы", а технологически образованные командиры, способные руководить инженерами, а не только ударниками, способные моментально ставить задачи инженерно-технологического характера, а не просто руководить боевой работой.
Российский "Рубикон" отжимает у нас Покровск. Будет ли работа над ошибками? Поменяем ли мы наши подходы?
- к тому, как оценивать эффективность работы командиров и подчиненных;
- к тому, как надо строить состав и функционал подразделений (где у нас R&D (Research and Development — "Разработка и Воплощение" — Ф.) в армии ОФИЦИАЛЬНО? все еще полулегальное?);
- к тому, как государство должно поддерживать подразделения (выполнять их технологически-инженерные запросы, а не только давать зарплату и не-совсем-в-тему — приказы).
Классическая война давно в прошлом. Чем больше пехоты — тем меньше пехоты. Сейчас время операторов и инженеров. И, главное, время командиров, которые компетентны командовать операторами и инженерами.Важно